TXT大哥然竣凭藉solo新歌〈GGUM〉荣登日本Oricon榜单冠军！MV也成功突破千万观看～

然竣（YEONJUN）凭藉其个人Mixtape在全球音乐榜单上拔得头筹。大家也听过他的新歌了吗？

根据日本 Oricon 公信榜於9月19日发布的榜单，然竣的新歌〈GGUM〉以3194次下载量一举夺得「每日数位单曲榜」的冠军。而在当天，然竣是唯一进入榜单的海外歌手，展现了他在日本当地的强大影响力。

▼〈GGUM〉MV公开三天，目前累计观看次数1079万次：



全球最大的音乐串流平台Spotify上，该曲也登上了韩国、泰国、沙乌地阿拉伯等7个国家/地区的「每日热门歌曲榜」（9月19日榜单）。



该歌曲截至20日早上9点，已在32个国家/地区的iTunes「热门歌曲榜」上位列榜首，并在「全球iTunes歌曲榜」和「欧洲iTunes歌曲榜」中分别获得了第一和第二的佳绩。〈GGUM〉也於20日凌晨在日本主要音乐平台LINE MUSIC的即时榜「热门歌曲100」中夺得第一。此外，然竣演唱的Coupang Play韩剧《凌晨两点的灰姑娘》OST〈Boyfriend〉的MV，於19日晚间8点登上了「音乐MV热门100」榜单的顶端，人气相当高。

▼〈GGUM〉在Studio Choom上的高清舞台版本：



然竣在出演《Music Bank》时透露：「因为太紧张所以一整晚都没睡著，现在也感到非常激动和紧张。」然而音乐一下，他便展现了作为「K-POP代表舞者」的坚强实力，完美驾驭了整个舞台，丝毫看不出他的紧张心情。



下一场表演〈GGUM〉的舞台，会是在26日的 Mnet《M Countdown》。



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