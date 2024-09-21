《背著善宰跑》名曲〈陣雨〉是FNC代表所創作！李洪基也曾翻唱，網友：想著洪基寫的吧

邊佑錫演紅《背著善宰跑》，也作為劇中樂團ECLIPSE主唱唱紅OST〈陣雨〉，近日李昇基與CNBLUE主唱鄭容和一同翻唱〈陣雨〉，再掀起這首歌熱潮，而你知道嗎？這首歌曲創作者是FNC代表韓勝浩（韓成浩）！

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前幾週播出的觀察綜藝《我家的熊孩子》EP.407，班底李東健罕見來到公司FNC娛樂和FNC代表韓勝浩談發展（*曾有一說韓勝浩已離開管理職僅擔任音樂製作人，但節目仍稱「代表」），節目介紹韓勝浩精彩經歷，這才知道他是〈陣雨〉創作人！他也大方表示〈陣雨〉版權費足以讓他買一輛「很好的車」！



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韓勝浩本身是歌手出身，和旗下音樂製作人朴秀錫以及音樂人Moon Kim (Room01)共同創作〈陣雨〉，詞曲都有他的份，《背著善宰跑》ECLIPSE〈Run Run〉的作詞人也是他。他還創作了旗下藝人FTISLAND〈譃愛〉、SF9〈BIBORA〉與〈Summer Breeze〉詞曲，也是FTISLAND〈I Hope〉〈狠狠愛〉〈話說〉〈因為不知道愛的方法〉、CNBLUE〈孤獨的人〉〈Love〉〈直覺〉〈I’m sorry〉、AOA〈Good Luck〉〈Bingle Bangle〉、N.Flying〈Spring Memories〉作詞人。



先前FTISLAND cover〈陣雨〉時，就有網友發現詞曲創作人是韓勝浩相當驚訝，留言包括「哇，我都不知道是韓勝浩的歌，瘋掉了，原來這是韓勝浩不能放棄李洪基的理由啊瘋了，還以為〈陣雨〉是《背善跑》歌曲，其實是韓勝浩想著李洪基創作的吧？好狠的單戀」、「真的不想承認，但沒有比李洪基更會唱韓勝浩歌曲的人了，這種程度的話，韓勝浩創作的謬思不就是李洪基嗎」……

「真的很像李洪基的歌……像是韓勝浩想著李洪基寫的」、「聽著聽著就想起FTISLAND一輯的歌曲，差不多的感性（「感性」意思類似華語「氛圍」）真的要瘋了，90年生世代好像會有同感」、「把《背善跑》改編成2009年電視劇*的魔法，李洪基真的是那時候的感性本身」、「從出道開始就覺得李洪基最能消化代表的歌」、「怪不得歌曲旋律很熟悉，回憶也浮現，原來是以前FTISLAND的感性啊……」、「韓勝浩放不了洪基的理由就到這，沒人比洪基唱得更好」、「Jeremy from A.N.Jell* cover Sonagi（善宰） by Eclipse.」……（*按：李洪基2009年演《原來是美男》扮樂團A.N.JELL成員Jeremy）

▼網友說的一輯的感性？一輯主打歌〈相思病〉



▼網友提到的A.N.JELL氛圍，李洪基當時獻唱OST〈依然〉



聽過ECLIPSE善宰版本及李昇基和鄭容和合唱版本，再聽聽FTISLAND與李洪基版本，各位覺得呢？目前翻唱影片即將突破200萬點閱啊！

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