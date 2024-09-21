新劇《正年》將在下月播出！辛叡恩又收到時代劇《百次的回憶》出演提案，有望和金多美展開合作

新劇《百次的回憶》是一部時代劇，講述20世紀（1980年代）曾是公車車掌小姐的兩個女人之間閃耀的友情和錯綜複雜的愛情故事。

此前，金多美收到出演提案，她有望飾演清雅運輸巴士的車掌小姐「高英禮』，她雖然會暈車，但是為了幫忙母親維持生計，每天都搭乘公車。



近日，有韓媒報導辛叡恩也將出演《百次的回憶》經紀公司回應：「正在積極考慮中！」辛叡恩有望飾演像像彗星一樣出現，才藝、興致都很多的公車車掌小姐徐鍾熙（音，서종희）一角。 徐鍾熙夢想擺脫不幸的家庭環境，定居在清雅運輸巴士中，遇到人生最好的朋友高英禮，不失去夢想和希望，在孤獨的青春中成長的人物。



而辛叡恩的新劇《正年》即將在10月12日首播，該劇講述擁有聲樂天賦的少女「正年」，克服自身局限性，最終成為頂級演員的成長歷程。辛叡恩將在劇中挑戰國劇演員「許英瑞」，唱歌、跳舞、演戲和家庭背景都很好，是尹正年（金泰梨 飾）的競爭對手，期待她在展現全新魅力！



另外，《百次的回憶》是《三十九》金相鎬導演與《浪漫速成班》楊熙勝編劇合作打造，希望可以趕快確認出演陣容啦！

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