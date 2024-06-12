《背著善宰跑》雖然播畢但「陣雨」卻大受歡迎持續延燒！告示牌再度大升32個名次！連邊佑錫都說「真不像話～」

演員邊佑錫剛結束台北場見面會日前返回韓國，而他的演唱實力也在現場呈現給所有粉絲們認證，即使是演員，卻穩穩地唱完現場。他為本次的《背著善宰跑》演唱多首OST歌曲，而貫穿全劇的「陣雨」默默從告示牌排行榜199名上升到167名啦！

今日Billboard的官方網站上再度出現了tvN《背著善宰跑》的OST由劇中樂團Eclipse推出的歌曲「陣雨」，進入全球排行前200名並已從上週的199名上升到167名。這首由善宰所演唱的「陣雨」在劇中有著極大意義，邊佑錫的演唱也造成話題，雖然是演員卻演唱出愛豆的實力，在劇中這首歌曲也是善宰特地為了小素而寫下的，在見面會的現場，邊佑錫也在壓軸演唱這首歌曲，令全場相當感動。





當台灣媒體進行聯訪時，也提到了「陣雨」這首歌曲在Billboard排行榜的表現，邊佑錫立即對全場記者說：「很不像話對吧？」即席反應超率真又可愛，雖然相當感謝大家的支持，但自己仍然覺得非常訝異，如果他知道名次還在攀升中，一定又在感嘆「太神奇了！」。





雖然電視劇《背著善宰跑》已經播畢，但善宰的人氣並沒有消散，依舊連續4週穩坐電視劇出演者話題性第一名。邊佑錫所到之處總是造成旋風，以台灣為起點開始前進亞洲各國舉辦粉絲見面會，每一場次都是一票難求，就連7月6日與7日的首爾場，8000席次也同樣馬上售罄，宣告一位新韓流明星的誕生。



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