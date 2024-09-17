鄭容和&李昇基合唱《背著善宰跑》OST 〈陣雨〉，實力派歌手開嗓令網友讚嘆：好聽到爆！！

【影片】不能只有我聽到這樣的天籟之聲，全都給我點進來聽！！！（好聽到起雞皮疙瘩）

KBS 2TV 全新音樂節目《Synchro You》以黃金檔期中秋節播出，令人震撼的歌手出演陣容並合作果然引發熱烈話題。



節目以 AI 打造出與原版相似度99%的舞台，固定主持群與觀眾們要找出頂級歌手們呈現的1%幻想翻唱舞台，不僅令人大飽耳福還帶來了無限感動的音樂饗宴。



▼鄭容和選唱了2024上半年締造話題的熱門韓劇《背著善宰跑》OST〈陣雨〉，主唱大人的實力果然不容小覷，但更讓人意想不到的是，李昇基也並非AI而是真人，兩位實力派歌手完美配合的舞台，為節目寫下了經典震撼的一幕：



網友留言：「這個組合太瘋狂了」、「好聽的驚人！」、「視覺效果好，技巧也很好，他們是怎麼想到讓這兩個人合唱的呢？」、「鄭容和的合聲太棒了」、「開口唱歌的李昇基太犯規了」、「讓他們合作的人，是個天才」、「可以出音源或純享版嗎？拜託了」

《Synchro You》的固定主持群以「國民MC」劉在錫為首，還有李笛、李龍真、SEVENTEEN Hoshi、aespa Karina 和 Jonathan 一共六人所組成的「Synchro You 推理團」（相似推理團）。16日播出的首播第一集全國收視率達到3.7%，最高收視率達到6.1%，在同時檔綜藝節目中取得第一名，話題度和收視率雙雙奪冠。

▼這邊放上《背著善宰跑》OST〈陣雨〉MV，給大家回味一下：



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