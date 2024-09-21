《背著善宰跑》名曲〈阵雨〉是FNC代表所创作！李洪基也曾翻唱，网友：想著洪基写的吧

边佑锡演红《背著善宰跑》，也作为剧中乐团ECLIPSE主唱唱红OST〈阵雨〉，近日李升基与CNBLUE主唱郑容和一同翻唱〈阵雨〉，再掀起这首歌热潮，而你知道吗？这首歌曲创作者是FNC代表韩胜浩（韩成浩）！

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前几周播出的观察综艺《我家的熊孩子》EP.407，班底李东健罕见来到公司FNC娱乐和FNC代表韩胜浩谈发展（*曾有一说韩胜浩已离开管理职仅担任音乐制作人，但节目仍称「代表」），节目介绍韩胜浩精彩经历，这才知道他是〈阵雨〉创作人！他也大方表示〈阵雨〉版权费足以让他买一辆「很好的车」！



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韩胜浩本身是歌手出身，和旗下音乐制作人朴秀锡以及音乐人Moon Kim (Room01)共同创作〈阵雨〉，词曲都有他的份，《背著善宰跑》ECLIPSE〈Run Run〉的作词人也是他。他还创作了旗下艺人FTISLAND〈譃爱〉、SF9〈BIBORA〉与〈Summer Breeze〉词曲，也是FTISLAND〈I Hope〉〈狠狠爱〉〈话说〉〈因为不知道爱的方法〉、CNBLUE〈孤独的人〉〈Love〉〈直觉〉〈I’m sorry〉、AOA〈Good Luck〉〈Bingle Bangle〉、N.Flying〈Spring Memories〉作词人。



先前FTISLAND cover〈阵雨〉时，就有网友发现词曲创作人是韩胜浩相当惊讶，留言包括「哇，我都不知道是韩胜浩的歌，疯掉了，原来这是韩胜浩不能放弃李洪基的理由啊疯了，还以为〈阵雨〉是《背善跑》歌曲，其实是韩胜浩想著李洪基创作的吧？好狠的单恋」、「真的不想承认，但没有比李洪基更会唱韩胜浩歌曲的人了，这种程度的话，韩胜浩创作的谬思不就是李洪基吗」……

「真的很像李洪基的歌……像是韩胜浩想著李洪基写的」、「听著听著就想起FTISLAND一辑的歌曲，差不多的感性（「感性」意思类似华语「氛围」）真的要疯了，90年生世代好像会有同感」、「把《背善跑》改编成2009年电视剧*的魔法，李洪基真的是那时候的感性本身」、「从出道开始就觉得李洪基最能消化代表的歌」、「怪不得歌曲旋律很熟悉，回忆也浮现，原来是以前FTISLAND的感性啊……」、「韩胜浩放不了洪基的理由就到这，没人比洪基唱得更好」、「Jeremy from A.N.Jell* cover Sonagi（善宰） by Eclipse.」……（*按：李洪基2009年演《原来是美男》扮乐团A.N.JELL成员Jeremy）

▼网友说的一辑的感性？一辑主打歌〈相思病〉



▼网友提到的A.N.JELL氛围，李洪基当时献唱OST〈依然〉



听过ECLIPSE善宰版本及李升基和郑容和合唱版本，再听听FTISLAND与李洪基版本，各位觉得呢？目前翻唱影片即将突破200万点阅啊！

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