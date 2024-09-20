【韓網熱門】退團成員的粉絲的特徵！網友：每一點都能引發共鳴！

韓國偶像團眾多，其中也有一部分人因為這樣或那樣的原因退出團隊。

韓網上有網友總結了「退團愛豆的粉絲們的特徵」，引發廣大網友的圍觀和留言。

1. 退團愛豆的粉絲會得精神病而且會四處發瘋

2. 神智不清地嘮叨以前的日子很美好，死抓前團隊不放，並且會隨著前團越來越紅而病得越來越重，狡辯「雖然以前沒那麼紅，但大家哪個時候才是真的幸福」

3. 強調退團成員的音色好，實力強

4. 竄改團退成員在團時期的人氣排名

5. 發現有人在罵團裡成員的，點開主頁必定是退關成員的粉絲

6. 臆想前團隊友會想念退團成員

7. 認為退團成員所在時期的組合氛圍是最好的

韓國網友評論：

1. 最討厭強調退團愛豆音色、實力最好

2. 明明有些人是闖禍之後才退隊的，不要覺得自己被罵很委屈

3. 前幾天我還在網上遇到一個，說退團愛豆唱功最好，只聽對方未退時期的歌，看來這種人就是退團愛豆的粉絲啊，作為普通人，真的不想看到他們強調這些

4. 明明就是他走了之後團隊更紅了，只有粉絲覺得少了他，整團就要散了

5. 有些人明明闖禍了還不主動退團，你們都不知道我們多麼羨慕（有人退團的團隊）

6. 那些退團成員的腦殘粉們是得到了什麼指令嗎??? 怎麼做的事情都一樣啊

7. 願意退團的話已經算好的了，還有些人闖禍了還硬要留下來，這種人的粉絲才是最討厭的

8. 還有人在懷念5人時期的東方神起，真可笑啊

9. 退團成員這麼厲害的話就去發solo專輯啊，為什麼天天指責團隊啊

10. 這不就是我本命團的故事嗎？ 有2名退團成員，壓力巨大，現在團隊混得還不錯，我也很幸福，但是每次看到有退團成員分粉絲提到以前的事情就很生氣

11. 誰總結的？？ 一針見血

12. 團隊壽命有沒有變長不知道，只知道少了他也不會有任何問題，求求你們忘了他吧，每次在youtube上都看到有人寫他的名字

13. 其實你家愛豆的音色和實力也沒有那麼強啦

14. 現實中最多的狀況是他走了之後，整團越來越好

15. 人氣、音色、實力，太讓人討厭了，最噁心的是粉絲還會編排隊友嫉妒他，求求你們客觀一點吧

16. 音色好、實力好、性格好，氛圍也好，那去solo的話不是更好????

17. 退隊之後一點成績都沒有，粉絲也只能拿退團之前的成績吹牛了

18. 麻煩先退團吧，最可怕的是堅決不退團，他的粉絲還經常發神經病

19. 不過還是祝賀你們，終究那人還是退團了

20. 我可以忍受上面的1-7條，求求你趕快退團吧

21. 我本命團的那位退團成員是自己要走的，老是有粉絲說想讓他們再合體……他曾經是我的最愛，現在完全不喜歡了，只追剩下的成員，看到他就嫌煩，明明是他自己要退出的，為什麼粉絲非要讓他回來啊

22. 每個字都說得無比正確

23. 讓他發solo專輯啊，你們自己留著慢慢聽就是了，不是說音色、實力、舞蹈都很好嗎???

24. 說的不就是我的本命團嗎??? 原來別團也一樣啊

25. 不僅僅是退團，還有一些闖禍藝人的粉絲，天天都在美化他

原文：https://theqoo.net/square/3405428925

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