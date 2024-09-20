《因為不想吃虧》副CP李相二&韓智賢變主角！衍生劇《社長的食譜》下半年開播：網路小說女作家穿書愛上男主角

由申敏兒和金永大連袂主演的《因為不想吃虧》正在熱播中，收視率一直穩居同檔劇榜首，而劇中副CP李相二和韓智賢的人氣及熱度也不輸男、女主，他們的故事將以衍生劇版本與觀眾見面。

早前tvN和TVING方面透露：「《因為不想吃虧》的衍生故事《社長的食譜》將在今年下半年播出。」 而《因為不想吃虧》中副CP李相二和韓智賢將再次合作，呈現出別樣的愛情故事。



《社長的食譜》講述的是19禁網路小說作家南紫妍（韓智賢 飾）穿越到自己創作的小說中，成為女主角徐妍瑞（韓智賢 飾），與小說中的男主角姜夏俊（李相二 飾）展開一段難以預測的浪漫奇幻愛情劇。該作品是基於《因為不想吃虧》本篇中母胎單身作家南紫妍所創作的同名19禁網路小說世界觀的衍生系列。《因為不想吃虧》的編劇金惠英也參與了本次作品的創作。



在《因為不想吃虧》中，不婚主義的財閥三世CEO「福奎賢」（李相二 飾）和19禁網路小說母胎單身作家南紫妍（韓智賢 飾）從嫌惡關係逐漸發展成更深層次的關係，在衍生劇中將展開正式的愛情故事。《因為不想吃虧》裡提及的《社長的食譜》作為最為大膽出格的作品，以短小但強烈的劇情深深吸引了觀眾。



《社長的食譜》將於2024年下半年公開。

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