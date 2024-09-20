【韩网热门】退团成员的粉丝的特徵！网友：每一点都能引发共鸣！

韩国偶像团众多，其中也有一部分人因为这样或那样的原因退出团队。

韩网上有网友总结了「退团爱豆的粉丝们的特徵」，引发广大网友的围观和留言。

1. 退团爱豆的粉丝会得精神病而且会四处发疯

2. 神智不清地唠叨以前的日子很美好，死抓前团队不放，并且会随著前团越来越红而病得越来越重，狡辩「虽然以前没那么红，但大家哪个时候才是真的幸福」

3. 强调退团成员的音色好，实力强

4. 窜改团退成员在团时期的人气排名

5. 发现有人在骂团里成员的，点开主页必定是退关成员的粉丝

6. 臆想前团队友会想念退团成员

7. 认为退团成员所在时期的组合氛围是最好的

韩国网友评论：

1. 最讨厌强调退团爱豆音色、实力最好

2. 明明有些人是闯祸之后才退队的，不要觉得自己被骂很委屈

3. 前几天我还在网上遇到一个，说退团爱豆唱功最好，只听对方未退时期的歌，看来这种人就是退团爱豆的粉丝啊，作为普通人，真的不想看到他们强调这些

4. 明明就是他走了之后团队更红了，只有粉丝觉得少了他，整团就要散了

5. 有些人明明闯祸了还不主动退团，你们都不知道我们多么羡慕（有人退团的团队）

6. 那些退团成员的脑残粉们是得到了什么指令吗??? 怎么做的事情都一样啊

7. 愿意退团的话已经算好的了，还有些人闯祸了还硬要留下来，这种人的粉丝才是最讨厌的

8. 还有人在怀念5人时期的东方神起，真可笑啊

9. 退团成员这么厉害的话就去发solo专辑啊，为什么天天指责团队啊

10. 这不就是我本命团的故事吗？ 有2名退团成员，压力巨大，现在团队混得还不错，我也很幸福，但是每次看到有退团成员分粉丝提到以前的事情就很生气

11. 谁总结的？？ 一针见血

12. 团队寿命有没有变长不知道，只知道少了他也不会有任何问题，求求你们忘了他吧，每次在youtube上都看到有人写他的名字

13. 其实你家爱豆的音色和实力也没有那么强啦

14. 现实中最多的状况是他走了之后，整团越来越好

15. 人气、音色、实力，太让人讨厌了，最恶心的是粉丝还会编排队友嫉妒他，求求你们客观一点吧

16. 音色好、实力好、性格好，氛围也好，那去solo的话不是更好????

17. 退队之后一点成绩都没有，粉丝也只能拿退团之前的成绩吹牛了

18. 麻烦先退团吧，最可怕的是坚决不退团，他的粉丝还经常发神经病

19. 不过还是祝贺你们，终究那人还是退团了

20. 我可以忍受上面的1-7条，求求你赶快退团吧

21. 我本命团的那位退团成员是自己要走的，老是有粉丝说想让他们再合体……他曾经是我的最爱，现在完全不喜欢了，只追剩下的成员，看到他就嫌烦，明明是他自己要退出的，为什么粉丝非要让他回来啊

22. 每个字都说得无比正确

23. 让他发solo专辑啊，你们自己留著慢慢听就是了，不是说音色、实力、舞蹈都很好吗???

24. 说的不就是我的本命团吗??? 原来别团也一样啊

25. 不仅仅是退团，还有一些闯祸艺人的粉丝，天天都在美化他

原文：https://theqoo.net/square/3405428925

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻