劉寅娜公開《鬼怪》試鏡時緊張到爆汗，以為落選！沒想到被編劇及時喊住：就是她了

《鬼怪》（全名《孤獨又燦爛的神-鬼怪》）是一部廣受好評的韓劇，自2016年12月首播以來就引起了巨大反響，成為了韓國電視史上的一部經典之作。

該劇由孔劉、金高銀、李棟旭和劉寅娜聯袂主演，兩對CP帶來了完全不同的感情故事。 作為女二號的劉寅娜在電視劇播出當時人氣不輸女主角金高銀，她扮演了地獄使者的戀人兼炸雞店老闆「Sunny」，並將這個角色詮釋得非常生動，展現了獨特的魅力。

Sunny表面上是一個活潑、自信、直率的女性，但內心卻有著複雜的情感和故事。 劉寅娜通過細膩的表演，把Sunny的多面性表現得淋漓盡致，一方面展現了Sunny的幽默感和爽朗的個性，另一方面又通過眼神和情感的微妙變化，傳遞出角色內心深處的孤獨和哀傷。 尤其是在與李棟旭飾演的地獄使者的對手戲中，劉寅娜展現了角色在愛情中的堅韌和脆弱，使觀眾為他們的愛情感到揪心。



日前，劉寅娜做客了YouTube頻道「喝醉的話冒名頂替者」，回憶起《鬼怪》試鏡時的情景，她說：「我又去參加了金銀淑編劇的作品試鏡，真的很緊張。 你知道我平時不怎麼出汗的，對吧？ 結果試鏡結束出來時，衣服都被汗濕透了，真是一次全新的體驗。 」



劉寅娜談到劇中的臺詞「那麼我們從今天開始就是1日了」時解釋道：「我原以為這是個甜蜜的場景，所以做了相應的準備。 但編劇卻告訴我不是那樣，她詳細解釋了經歷了各種風雨後的那種感覺。 結束時，作家對我說『嗯，很高興見到你』我當時想『完了，我落選了』，但沒想到我剛準備出去，她就說『嗯，就是她了』。」





此外，劉寅娜在電視劇、電影、綜藝、時事教養、廣播等多個領域展現了全能藝人的魅力。 最近，她在Channel A的《偵探們的營業秘密》、SBS的《出神入化的戀愛》等多個節目中擔任主持人，憑藉出色的主持能力和充滿機智的口才贏得了廣大觀眾們的好評。

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