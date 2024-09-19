《2024偶運會》二三代偶像出籠！HIGHLIGHT尹斗俊、ZE:A金桐俊、INFINITE南優賢等薑還是老的辣！

你敢相信這是《2024偶運會》（2024偶像明星運動會）的陣容？HIGHLIGHT（BEAST）尹斗俊、ZE:A帝國之子金桐俊、INFINITE南優賢、BTOB徐恩光、VIXX Leo、HOTSHOT與Wanna One出身河成雲，二三代愛豆們加上Trot歌手盧志勳，7人組成了五人制足球「傳奇隊」！

傳奇隊對上的是誰呢？三四代愛豆組成的「超級新秀」，VICTON與X1出身韓勝宇、THE BOYZ善旴與上淵、BDC出身金施勲、CRAVITY世琳、ZEROBASEONE朴乾旭與金奎彬、The Wind崔翰彬、LUN8 lan、82MAJOR南誠模、Solo歌手JD1（鄭東元）、AMPERS&ONE金承模與NOWADAYS振赫。



17日《2024偶運會》作為中秋特別節目播出，五人制足球兩隊分別由前足球國手李根鎬與趙源熙帶領，兩隊你來我往不時踢出平分，最終傳奇隊南優賢、尹斗俊加上Leo一人踢進兩球共創帽子戲法，4:3贏過超級新秀（善旴1球、崔翰彬2球）。其中，Leo兩顆進球全是10公尺自由球，也得歸功得到犯規的隊友徐恩光。值得一提的是，尹斗俊達成此項目「四冠王」，再次擦亮自己「足球豆」稱號。



五人制足球是在上月單獨錄影，更早前傳奇隊參賽名單部分流出時，有聲音心疼自家哥哥為何還須賣力參加一般是新人參加的《偶運會》，不過隨著名單越趨完整，粉絲都笑了，笑說自家哥哥「對足球是真心的」，且這樣的二三代組合陣容完全就是可遇不可求的「回憶殺」。



▼節目播出後，金桐俊分享全隊拿金牌合照喊「辛苦了」。Leo入伍中的隊友Hyuk也分享Leo畫面。



▼更多成員發文與‎官方照片‎



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