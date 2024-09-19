「南朋友」南柱赫今日正式退伍！已经在讨论下部作品，有望和曹承佑＆卢允瑞合作古装剧《东宫》

南柱赫在去年3月20日进入忠南论山陆军训练所接受基础军事训练，被分配到陆军第32师团军事警察队服役。终於在今日（19）正式退伍，结束1年6个月的军旅生活。

入伍后随著Disney+《非法正义》的公开，将军白旗最小化的南柱赫，在退伍前就传出收到新剧《东宫》的出演提案，目前正在讨论中。《东宫》是一部科幻动作时代剧，讲述各种鬼魂出没在充满深奥秘密的宫殿内，爲解决这一问题，砍鬼人和宫女秘密潜入宫中展开的故事，有望由南柱赫、卢允瑞、曹承佑出演。



据悉，南柱赫有望饰演目中无人的砍鬼人「具天」，他是具有可以变成鬼、用刀直接砍死鬼的能力的人物；卢允瑞则有望饰演毫无顾忌、博学多识的宫女「姜江」，她拥有与鬼沟通的特殊能力；曹承佑则将饰演宫殿里的王。



以模特儿出道的南柱赫，2014年在《剩余公主》开始作为演员活动，陆续出演《Who Are You－学校2015》、《月之恋人－步步惊心：丽》、《举重妖精金福珠》、《耀眼》、《Start-Up：我的新创时代》、《二十五，二十一》等热门剧，其他他饰演过各种角色，演技也越来越进步，也期待退伍后的他，展现更加成熟的面貌呢！



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