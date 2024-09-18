少女時代秀英終於要solo了！惹哭Tiffany又惹哭孝淵，Tiffany：像看到12歲的你

少女時代秀英正準備在日本solo出道，日前她做客隊友孝淵的YouTube節目，兩人聊到還一度落淚呢！

秀英和孝淵從現在聊到過去回憶，包括剛過的17週年聚會、練習生時期對成員們的第一印象、曾想加上俞利推出小分隊「SHY」但沒成功（不過秀英還補充說如果真的推出，又不能不帶上潤娥，團名會變SHYY）。聊著聊著，雙方還互相抓包對方曾偷約其他成員沒約自己呢！



孝淵問秀英solo專輯製作的如何了，秀英表示會錄好音會發給她聽，孝淵問自己是不是第一人時差點又嫉妒了，但聽到秀英說了和Tiffany的小故事反倒想哭。原來秀英先發給了擅長音樂製作的Tiffany，Tiffany聽完特地打視訊電話，哭著說感受到了秀英的用心，還說想起12歲時的秀英。



秀英接著說自己聽Tiffany在美國洛杉磯第一次solo演唱會時，也是同樣心情，開場時Tiffany父母沒哭她倒哭了，「我們共享、了解彼此的成長時期，如果有成員做了不一樣的發展的話，都能感受對方不斷在進步」，她和聽著的孝淵雙雙落淚。



秀英也提及自己對孝淵走上DJ之路佩服又讚嘆，本來還以為孝淵只是隨便玩玩，結果非常認真學還當上大型品牌活動DJ，現在為她感到非常驕傲，她的精神更感染了自己。



看兩人談天，粉絲SONE留言「兩位的故事從練習生時期開始已經25年了……嗚嗚眼淚流出來了」、「現在也能證明我們當時相愛的理由，是了不起的帥氣組合啊，少女時代最棒」、「少女時代真的很帥，雖然每個人都很優秀，但依舊對自己是少女時代成員感到自豪」……等等，也有人許願SHYY真的能出道呢！

▼完整節目（有2集滿滿內容！）



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