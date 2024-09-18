申鉉彬喊前輩一律喊名不帶姓，連撞名的玄彬都叫「彬前輩」，金在中：這孩子真厲害……

《在朋友》最新一集邀來正主演《凌晨兩點的灰姑娘》的申鉉彬，她有個特殊習慣讓金在中覺得很佩服。

申鉉彬原本是讀藝術相關學系，後來被電影系同學找去拍片才開啟興趣，2010年以電影《難兄難弟》（방가?방가!）越南寡婦一角出道，隔年就獲得百想藝術大賞新人獎開啟知名度。攤開她後來的演藝經歷相當華麗，和俞承豪、玄彬、柳演錫、池昌旭、高賢廷、全道嬿、車盛元、柳海真、鄭雨盛……等大牌演員都合作過。

問她有沒有哪個前輩和自己變得很親近，她回答：「賢廷前輩、道嬿前輩都是一直都有聯絡，雨盛前輩也是。」金在忠聽了忍不住感嘆：「真的很親近啊！因為名字都去掉姓……我們一聽到名字應該是：『高賢廷前輩哇……鄭雨盛前輩哇……』」且說還要加個尊敬的「nim」，而申鉉彬不講姓也不講nim，讓金在中聽起來特別親暱：「我以後也要用。」



接著，金在中問了許多人可能都好奇的事，她在《機密同盟》和「同名」的玄彬（都是현빈）遇見，是不是覺得很特別，她回答「是」也順便回答玄彬的本名是「金泰坪」，自己本名也不叫申鉉彬是「郭鉉彬」。她解釋自己出道時剛好還有Trot歌手「朴玄彬」，怕唸起來混淆就改名了，還補充朴玄彬的藝名正好取自玄彬。



聽到這金在中突然打斷，因為申鉉彬喊玄彬喊「彬前輩」，金在中一副被她打敗的樣子：「這孩子真是厲害……叫『彬前輩』，叫『玄彬前輩』不就好了嗎？」金在中還故意撒嬌：「『彬哥——』我也想這樣叫。」但說聽起來還不錯，再逗申鉉彬：「你以後在其他地方會叫我什麼？……金在中xi？」金在中預設的疏遠稱呼笑翻全場，申鉉彬笑完後安撫他會喊「在中歐巴」，金在中欣然接受，但又說：「在其他地方不叫歐巴也沒關係。」聽起來有些口是心非XD。



講到「歐巴」，他們倆一開始可是整理「祖譜」，整理年齡大小整理很久啊！金在中1986年1月26日是「絕對的早前生」，申鉉彬1986年4月10日已算晚年生，他們從各自和宋仲基（1985/09/19）、韓孝周（1987/02/22）、BoA（1986/11/05）的關係一一釐清，申鉉彬最後屈服：「還是直接叫歐巴吧……」



▼快來看完整節目吧！兩人看似毫無交集，但意外的沒有冷場！（10:22整理祖譜；14:25聊生涯發展到「彬前輩」）



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