【韓網熱門】現在X上反響特別差的李伊庚！一句話惹惱網友

ENA綜藝《Z世代下鄉趣》正在熱播中，女團aespa成員Winter的亮相引起了廣泛關注。







節目中，鄭東元（JD1）和Winter一起做飯。 大哥李伊庚站在他倆身後拍照，之後又對鄭東元說：「你不是喜歡年上嗎？ 這是禮物，你這個小子……」



하... 난 이것도싫어

둘이 같이 있는 걸 허락없이 사진찍고

두 명이 나온 사진을 한 명한테만 줌

'너 연상 좋아한다 그랬지? 선물이야 이 자식아.'

여자가물건입니까... 여자가선물입니까...

내의지없이 내가나온사진을 남자가 남자에게 선물한다

안빡침? 난빡침 쟤가 웃는 게 진짜 행복해서웃는것같냐 pic.twitter.com/aV7pPmzKii — 뉴 (@cndnsdmk) September 16, 2024

相關場景在X（舊推特）上引爆熱議，網友表示：「真的很討厭，沒有經過他們的同意就拍照了，兩人同框的照片只給其中一人，還說『你不是喜歡年上類型嗎？ 這是禮物，你這個小子……』女生是物件嗎？ 女生是禮物嗎？ 不經過我的同意，就被男人把有我出現的照片送給另一個男人，怎麼會不生氣？？」

韓國網友評論：

1. 偷拍、物化女生，齊了

2. 片場其實有很多工作人員，這應該不算偷拍吧

3. 嗯？ 我不是很理解，有什麼能讓人生氣的？

4. 他說的應該是把照片當作禮物吧

5. 是你太多心了吧？？

6. 換個說法，你去參加公司團建，和男後輩一起烤肉，上司在你倆背後偷偷拍照，然後又把照片給男後輩，還對他說「你不是喜歡年上姊姊嗎？ 這是禮物」！ 你會是什麼心情

7. 他的話的確很老套，但是他都把拍立得拿出來了，感覺就是在玩啊，是覺得弟弟妹妹太可愛了才拍下來的吧

8. 其實在外網他被罵得更慘

9. 照片只有一張啊，那怎麼辦？ 給其中一人，兩個人也都能看到，照片是禮物而已

10. 覺得這種事情沒問題的人敏感度都太低了，你把他換作公司上司來看，太噁心了

11. 姐妹們，我國偷拍太多了，導致標準降低，不是說只要不是偷拍就都沒問題，偷拍並不是件小事，他那句話也一樣，不能用他情商低不會說話就一帶而過了

12. 覺得沒問題的那幫人，你們在學校、在公司聽到這種話也覺得沒問題嗎？

13. 對未成年的男生和成年女生都很無理，不過我覺得有可能是劇本唉，改由節目組道歉

14. 不該把這個場景放在現實中考慮，畢竟是在拍節目啊

15. 聽說鄭東元的最愛本命就是Winter，所以才這麼說的吧？？ 不過李伊庚說的「喜歡年上」什麼的確實很老套

16. 如果這些都是劇本的話才更有問題，誰會把未成年和成年人攪在一起寫loveline啊

17. 覺得沒有惡意的人，是因為在節目裡看得太多了，都已經習慣了，這可比豎中指還要嚴重啊，為什麼大家沒察覺呢？？

18. 能理解覺得沒問題的人，因為這就是我國國民的平均水準啊

19. 覺得沒問題的人居然有這麼多，這才是最大的問題啊

20. 當著這麼多工作人員的面拍攝，這不算偷拍吧，大家為什麼要去猜Winter是怎麼想的

21. 你們活得累不累啊，這是在拍綜藝啊，說什麼偷拍？？ 還有禮物，只是他那句話聽起來老套而已，怎麼可能真的把女生當禮物

22. 只要碰上愛豆都好累啊，同樣的狀況下，愛豆粉絲更應激

23. 女生什麼都不說就是沒關係嗎？ 那在這種情況下女愛豆如果發火的話，無論是男嘉賓還是觀眾的反應都可想而知，如果有人要殺你，難道你沒有明確拒絕，對方就能殺了你嗎??? 不要再拿是在拍綜藝當藉口了，犯罪預備役還真多啊

原文：https://theqoo.net/square/3408828788

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