金在中公開替爸媽蓋的60億豪宅！媽媽催婚卻也溫柔要他「別有壓力」

金在中近日成為KBS《新品上市便利餐廳》長駐嘉賓，日前一集回到父母家，公開了砸錢替父母親自設計的豪宅，他的孝順受到讚許，和父母的互動也被說「很有愛」。

金在中考慮到父母的健康和8個姐姐的家庭，選在周圍綠意盎然之處，蓋了寬闊的三層樓還有地下車庫，有電梯、二樓還有桑拿房，宛如大型渡假村，曾有日本節目報導金在中耗資60億韓元（約台幣1.4億、港幣3457萬）。



即便金在中已是大明星，本身衣食無缺對父母也極盡孝順，父母仍會擔心兒子孤身吧？他回到家探望父母果然被催婚，在交代自己行程時，媽媽突然問一句：「那何時要結婚？」爸爸接棒，細數兒子最早說25歲結婚，又拖到30歲，再來就是「三年」、「三年」，爸爸甚至拿出必殺技：「爸爸現在都80多歲了，爸爸還能活多久？」還直接要金在中「訂個日子」，笑翻棚內所有人了。



開啟話題的媽媽後來又說「不要有壓力」，金在中很問號：「長輩為什麼都要把想講的話講完，又叫人不要有壓力？」媽媽笑說「這是忠清道方言」並抱抱兒子，讓結婚話題有了溫馨結尾。主持人Boom問金在中有沒有應付父母嘮叨的妙招，金在中笑說「給零用錢」還強調要用現金，搞笑發言逗笑全場人。



觀眾看完節目不是稱讚金在中孝順，就是對「被催婚」心有戚戚焉，留言「像金在中這樣的頂級明星也逃不過結婚攻擊啊」、「結婚嘮叨，還以為在看我家」。由於金在中其實是被領養的孩子，看見他和父母互動如此有愛，網友無不受感動，和節目班底一樣感嘆金在中「是用愛養大的」。

▼相關片段與更多金在中與父母可愛互動



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞