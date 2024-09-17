《機智醫生生活》衍生劇《總有一天會機智的實習醫生生活》今年無法播出了！和社會熱議話題衝突

因韓國住院醫師集體罷工、大學醫院醫療空缺事態持續擴大，原本已延期播出的的tvN醫學劇《總有一天會機智的實習醫生生活》被曝停播。

據業內人士透露原定於下半年播出的《總有一天會機智的實習醫生生活》已從今年的播出名單中除名。作為今年備受期待的電視劇，《總有一天會機智的實習醫生生活》原定於5月作為tvN《淚之女王》的接檔劇播出，但因醫療界罷工推遲到了下半年。



該劇是人氣韓劇《機智醫生生活》系列的衍生劇，描繪了大學醫院教授和實習醫生們真實醫院生活和友情故事，同時還包含了《機智醫生生活》的擴展版劇情。 作為延續「機醫」系列的電視劇，「機智實醫」自企劃階段開始就備受期待。 此前「機醫」因曹政奭、田美都等人的出演而備受喜愛，而「機智實醫」則由憑藉《MOVING 異能》、《Sweet Home 2》、《死期將至》等作品走紅的高允貞（又譯高胤禎）擔任主演。



然而最近由於反對政府擴大醫學院招生人數政策，實習醫生們集體罷工並離開了醫療現場，連電視劇也受到了影響。當tvN在社交媒體等平臺上發佈關於該片的預告和相關宣傳文時，觀眾們紛紛留言批評，留言諷刺「請一定要加入罷工前夕準備手術的場面」。 在這種情況下，描繪醫生奉獻和辛勞的醫學電視劇很容易被批評是在「美化醫生」，目前看來不會有任何一家電視台願意冒著明顯的爭議來播出這部劇。

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