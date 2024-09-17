《机智医生生活》衍生剧《总有一天会机智的实习医生生活》今年无法播出了！和社会热议话题冲突

因韩国住院医师集体罢工、大学医院医疗空缺事态持续扩大，原本已延期播出的的tvN医学剧《总有一天会机智的实习医生生活》被曝停播。

据业内人士透露原定於下半年播出的《总有一天会机智的实习医生生活》已从今年的播出名单中除名。作为今年备受期待的电视剧，《总有一天会机智的实习医生生活》原定於5月作为tvN《泪之女王》的接档剧播出，但因医疗界罢工推迟到了下半年。



该剧是人气韩剧《机智医生生活》系列的衍生剧，描绘了大学医院教授和实习医生们真实医院生活和友情故事，同时还包含了《机智医生生活》的扩展版剧情。 作为延续「机医」系列的电视剧，「机智实医」自企划阶段开始就备受期待。 此前「机医」因曹政奭、田美都等人的出演而备受喜爱，而「机智实医」则由凭藉《MOVING 异能》、《Sweet Home 2》、《死期将至》等作品走红的高允贞（又译高胤祯）担任主演。



然而最近由於反对政府扩大医学院招生人数政策，实习医生们集体罢工并离开了医疗现场，连电视剧也受到了影响。当tvN在社交媒体等平台上发布关於该片的预告和相关宣传文时，观众们纷纷留言批评，留言讽刺「请一定要加入罢工前夕准备手术的场面」。 在这种情况下，描绘医生奉献和辛劳的医学电视剧很容易被批评是在「美化医生」，目前看来不会有任何一家电视台愿意冒著明显的争议来播出这部剧。

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