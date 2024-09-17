BTS防彈少年團JIN穿韓服送中秋祝福：辛苦奔跑的ARMY們，辛苦了

「辛苦奔跑的ARMY（防彈少年團粉絲名）們，真的辛苦了。」

防彈少年團（BTS）成員JIN穿上紫色韓服，在中秋假期之際為粉絲們送上節日祝福，他在粉絲社區平臺「Weverse」上傳了給粉絲們的中秋祝福影片。

JIN拍手說道：「歡樂的中秋佳節來臨了，希望大家能吃到美味的節日食物，與珍貴的人們一起度過一個充滿幸福的中秋。 希望我們在剩下的2024年裡能創造許多美好的回憶，祝大家中秋快樂。 」JIN還分享了退伍的感想，說：「雖然感覺退伍（今年6月）仿彿就在不久前，但時間過得真快」、「辛苦奔跑的我們的ARMY們，真的辛苦了。 」



大哥JIN是防彈少年團成員中最早完成兵役的人，退伍後他開始活躍在綜藝圈，在《好好休息就好了》和個人綜藝《奔跑吧，碩珍》中展現了出色的綜藝才華。 最近，JIN還宣佈出演Netflix綜藝《令人抓狂的旗安莊》，這是一檔新概念的民宿綜藝節目，JIN作為旗安84開設的民宿的員工參與了錄製。



即使是退伍後，JIN依舊和軍隊後輩們保持著聯繫，時常去探望，展現了暖心一面。 作為「美談製造機」，JIN不僅在《好好休息就好了》節目中承擔了聚餐費用，還給《令人抓狂的旗安莊》的110名工作人員送了高檔海鮮禮盒。

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