EXO伯賢澳門室內吸菸被罵，火速道歉：完全不知道澳門禁止攜帶電子菸

男團EXO成員伯賢陷入了室內抽菸爭議，16日傍晚一段被指是伯賢在澳門室內吸菸的影片在網上被曝光，引起高度關注，最終伯賢為此道歉。

伯賢所屬經紀公司INB100表示：「對於網路上流傳的伯賢室內吸菸相關事宜，向感到不悅的所有人真誠道歉。 」



16日傍晚，伯賢使用電子菸的影片被上傳到了網上。 影片中伯賢在室內餐廳吸菸，現場還有多名工作人員，拍攝地點是澳門的一家餐廳。 對此，伯賢方面解釋道：「當時伯賢和我們工作人員完全不知道澳門禁止攜帶電子菸。 」表示是因無知而犯下的錯誤。 所屬公司方面還稱：「伯賢在澳門演出結束後與工作人員一起用餐時，隨著談話氣氛漸濃，不自覺地抽了電子菸。 」



目前伯賢正在深刻反省，經紀公司透露：「伯賢因自己不謹慎的行為讓眾多粉絲失望，對此深感抱歉。 向粉絲們承諾不會再讓大家因類似情況感到失望，為了展現更加成熟的一面，將全力以赴。 」

最後，INB100再次致歉稱：「再次向眾多感到困擾和不適的人表示深深的歉意，真心地低頭道歉，對不起。 」

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