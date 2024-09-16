BTS防彈少年團聲援NewJeans，HYBE員工萬分擔憂：公司內部分裂了

防彈少年團（BTS）忙內柾國（Jung Kook）發文支援NewJeans，引發了HYBE公司內部員工的失落情緒。

早前，柾國在通過自己的寵物狗IG帳號，發佈了狗狗的照片，並附上了文字「藝術家是無辜的（Artists are not guilty）」。 柾國還在文章中添加了NewJeans標誌性「飛天小女警」顏色的藍、粉、黃、綠、紫五色，以及加油的手臂表情符號。而他的這一行為也被外界認為是明確表達了自己對NewJeans的支持。

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柾國發文後，韓國匿名職場社區Blind上的HYBE論壇也隨即引發了熱議。 一位HYBE員工分享了柾國的文章，並寫道：「心情更加苦澀。 我到底是為了什麼在工作呢？ 」

其他HYBE員工也紛紛發表了意見，有人表示：「公司真的快要分裂了」、「偏偏是其他藝人，公司這是要完蛋了嗎？ 這是要我們離開的信號嗎？ 」、「藝術家確實是無辜的。 我也是，那些有罪的人現在在幹什麼？ 」、「這是想把剩下的人都整死啊」、「我們這些普通員工真的算不上什麼，再次印證了這一點」。 他們認為柾國的發文是對HYBE內部的批評，並對此表達了擔憂。



也有人提出了不同意見。 另一位HYBE員工說：「這不就是對前代表閔熙珍說的話嗎？ 」對此也有人反駁稱：「更多人認為這是對HYBE的抨擊」。 還有人對柾國的發文表示了遺憾，評論說：「怎麼能聽最搗亂的傢伙的故事呢？ 」、「看看這件事是如何被解讀並引發更多爭議的，有什麼好？ 」等。



柾國的發文不僅在外界引發了爭論，也在HYBE內部引發了激烈的討論，對此，HYBE不得不出面滅火。 柾國隨後又在IG上又發了一句：「不要利用他們（Don't use them）」。Big Hit Music也發表了聲明，表示：「柾國發文是基於不論在何種情況下，都不應該將年輕藝術家捲入紛爭並當作擋箭牌的想法。 」

此外，在Blind上的HYBE論壇中，有員工對前代表閔熙珍、新祐石導演以及NewJeans進行惡意中傷的行為被曝光，引發了NewJeans粉絲的憤怒。

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