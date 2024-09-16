历代级韩国竞技真人秀登场《女王蜂游戏》斗智斗力！展现女性光辉、MONIKA大胆跳出舒适圈

由《单身即地狱》制作人金在元、《认识的哥哥》郑钟灿携手《体能之巅》编剧姜淑景合力打造，结合体能、智力与耐力考验的全新大型竞技韩综《女王蜂游戏》已於「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费收看。

超强女王阵容

韩国竞技真人秀《女王蜂游戏》集结知名舞者MONIKA、摔跤选手张恩实、人气演员郑惠仁、啦啦队队长徐贤淑、超强沙排选手申智恩和女子组合出身的Gooseul等综艺新星演出，节目中每支队伍由一名「女王蜂」和三名强壮「雄蜂」组成，各人将於九日竞赛中透过多场激烈的心理战和体力战争夺大奖！

▼知名舞者MONIKA、摔跤选手张恩实：



▼人气演员郑惠仁、啦啦队队长徐贤淑：



▼超强沙排选手申智恩和女团出身的Gooseul：



MONIKA跳出舒适圈

韩国知名编舞家MONIKA凭藉舞蹈对决真人秀《街头女战士》人气急升，谈到跳出舒适圈参加《女王蜂游戏》时，MONIKA坦言是为了挑战自己：「我毕业於女子高中，也是独生女，我和男舞蹈员一起工作时，因为前辈的身份而受到尊重，所以带领队员对我来说本身就是一个很大的课题，这次我有很大的收获，同时好像看到了我的另一面，因此感到非常高兴。」



身材纤细的徐贤淑则笑言：「我不知道为甚么会选中我，因为我根本就是人型纸公仔，所以刚开始时真的很害怕，但是我在拍摄期间获益良多，也认识了很多朋友和同事。」



早前有网友批评《女王蜂游戏》强调女性主义，日前姜淑京作家在节目发布会上首度回应：「节目中完全没有女上男下的尊卑关系，大家可以看到队长和队员们相互理解的过程，所以我觉得不用担心。」全新韩国竞技真人秀《女王蜂游戏》逢星期五晚上11时在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看Viu Original韩剧《完美的家族》和《凌晨两点的灰姑娘》，煲尽亚洲话题剧集。



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