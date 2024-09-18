BTS旅綜《Are you Sure?!》Jimin和柾國預告日本的最後一晚，不只擁有彼此也治癒了大家的心～

Disney+ 旅行實境秀《Are you Sure?!》迎來了BTS防彈少年團「Jimin」和「Jung Kook」（朴智旻&田柾國）遊日本札幌的最後一晚，不得不說EP.7泡湯片段真的太讚了。（大拇指）

不可預測的BTS雙人旅遊實境秀來到了最後一集，預告中兩人享用著美食、泡著溫泉、笑聲不斷的模樣，輕鬆的氛圍帶給觀眾們格外治癒的時刻。



Jimin回顧著旅行的美好時光並表示：「我認為已用盡全力享受這趟旅程了。」兩人一起看著影片播出，也盡情的放聲大笑，更引發大眾對他們最後一晚相處時光的好奇心。



▼《Are you Sure ?!》EP.8 預告：Disney+ 每週四獨家更新。



特別是，柾國和Jimin對彼此互喊著：「變更強吧！」、「我們可是歌手耶」、「要撐過去才行！」的話語，在這一趟旅程後就要去當兵了的各種心情和覺悟，也將在本週四（19日）劃下完美的句點，一起期待播出吧。

EP.7中，滑雪與品嚐美食，再加上泡湯片段都非常精彩，因為尺度問題，大家可以直接去原片看！！！



此外， Jimin和柾國一同在2023年12月中旬入伍，預計退伍日為2025年6月11日。



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