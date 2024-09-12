金泰梨新作《正年》原定10月12日首播是否將受影響～MBC以共同製作身分槓上製作團隊

令觀眾們相當期待的金泰梨新作品《正年》預計將於10月12日首播，但目前卻引發了爭議，首播日期很可能因此受到延誤。

今日根據韓國法律界透露，首爾中央地方法院在10日由MBC所提出的《正年》共同製作公司Studio N、Management mmm、N.P.O娛樂等為對象所提出的查封申請。與此相關的tvN《正年》單位則於今日向韓國媒體表示將進行確認，確認後也預計即將發表正式的立場聲明。



MBC以盜用業務上之成果物，違反了不正當競爭防治法以及不正當廢除合約交涉，要求損害賠償，而申請了臨時扣押製作公司的資產。MBC的立場表示雖然參與了作品製作的資料調查、拍攝地點交涉、演員選角等事前製作的過程，並且合作態度相當積極參與，但最後卻編審失敗，遭受巨大損失。



特別是MBC歷史劇《衣袖紅鑲邊》大受歡迎之後，選擇《正年》成為下一部成功作品的鄭智仁PD等，有一部份製作團隊甚至在事前製作的過程中強行從MBC退社離職，雙方並未達成協議，引發本案訴訟，若情況再發展下去有可能影響到這部作品《正年》無限期延後播出。



《正年》的製作公司並非工作室而是MBC電視台，與tvN攜手合作的背景是因為製作費用。根據電視台相關人士透露，MBC提議每集製作費用大約20億元韓元以上，不過Studio N接受了tvN母公司CJ ENM集團的內容製作公司Studio Dragon的提議，每集製作費約為28億韓元。《正年》將由金泰梨、辛睿恩、鄭恩彩、羅美蘭、金允惠、文素利等演員們共同演出。



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