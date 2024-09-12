金泰梨新作《正年》原定10月12日首播是否将受影响～MBC以共同制作身分杠上制作团队

令观众们相当期待的金泰梨新作品《正年》预计将於10月12日首播，但目前却引发了争议，首播日期很可能因此受到延误。

今日根据韩国法律界透露，首尔中央地方法院在10日由MBC所提出的《正年》共同制作公司Studio N、Management mmm、N.P.O娱乐等为对象所提出的查封申请。与此相关的tvN《正年》单位则於今日向韩国媒体表示将进行确认，确认后也预计即将发表正式的立场声明。



MBC以盗用业务上之成果物，违反了不正当竞争防治法以及不正当废除合约交涉，要求损害赔偿，而申请了临时扣押制作公司的资产。MBC的立场表示虽然参与了作品制作的资料调查、拍摄地点交涉、演员选角等事前制作的过程，并且合作态度相当积极参与，但最后却编审失败，遭受巨大损失。



特别是MBC历史剧《衣袖红镶边》大受欢迎之后，选择《正年》成为下一部成功作品的郑智仁PD等，有一部份制作团队甚至在事前制作的过程中强行从MBC退社离职，双方并未达成协议，引发本案诉讼，若情况再发展下去有可能影响到这部作品《正年》无限期延后播出。



《正年》的制作公司并非工作室而是MBC电视台，与tvN携手合作的背景是因为制作费用。根据电视台相关人士透露，MBC提议每集制作费用大约20亿元韩元以上，不过Studio N接受了tvN母公司CJ ENM集团的内容制作公司Studio Dragon的提议，每集制作费约为28亿韩元。《正年》将由金泰梨、辛睿恩、郑恩彩、罗美兰、金允惠、文素利等演员们共同演出。



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