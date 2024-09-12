CNBLUE 11月2日初登林口體育館開唱《VOYAGE into X》，鄭容和最怕「這一刻」超尬

韓國首席型男樂團 CNBLUE 今年四月甫來高雄開唱，門票不僅秒售罄，還加開場次，可見出道14年以來，始終受到台灣粉絲們的熱愛。三位成員在忙碌的行程中，不僅專注於10月份新專輯的發行，日前也宣佈將於韓國舉辦為期兩天的《VOYAGE into X》演唱會，台北場也確定要在11月2日林口體育館舉行。

引領偶像樂團復興的代表之一、韓國首席型男樂團CNBLUE，今年剛成功結束包含高雄場在內的《CNBLUENTITY》亞洲巡迴演唱會，他們不僅將於10月發行睽違三年的全新專輯，更宣佈將於9月21日至22日兩天在首爾奧林匹克公園手球競技場舉辦《2024 CNBLUE LIVE - VOYAGE into X》演唱會，這次演唱會海報結合海洋與宇宙的元素，名稱寓意著CNBLUE航向未知世界（X）的旅程，消息曝光後，台灣粉絲們倍感期待到底何時會公布。



CNBLUE現在幾乎每週都有演出，累積豐富的表演經驗，不過成員們也幽默地說，比起在舞台上摔倒，更害怕的是把麥克風遞給觀眾卻聽不到任何聲音，坦言身為歌手遇到這種尷尬的瞬間真的想逃跑，但每回在演唱會上像是《孤獨的人》等經典曲一出，就算把第一段完全交給觀眾唱，現場也總是像在KTV一樣唱得非常開心。

而CNBLUE在日前上架全新日文單曲〈人生讚歌〉，這是他們出道以來首度以漢字作為曲名，想要傳達給大家「每個人如同連續劇的人生主角就是自己，那樣的人生就有如愛的號角齊鳴」，這也是他們在日本睽違兩年的新單曲，接下來除了《VOYAGE into X》的亞洲巡迴，11月也會在大阪、名古屋、東京舉辦共六場的演唱會。



《VOYAGE into X》台北站將於11月2日在林口體育館舉行，票價為新台幣5880、4880、3880、2880元等四種，預計9月17日（二）中秋節下午1點在年代售票系統全面啟售，更多詳情請鎖定和協整合行銷官方臉書專頁台北場相關最新消息。



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