《凌晨兩點的灰姑娘》獨家訪問：文相敏自認同申鉉彬有「夫妻相」，後半段不乏「現實心動戲份」！

近日，韓星網參加Viu獨家訪問，採訪了即將播出的新劇《凌晨兩點的灰姑娘》主演文相敏和申鉉彬。 兩位演員在輕鬆愉快的氛圍中分享了彼此的第一印象，以及對角色的詮釋、拍攝期間的趣事。

《凌晨兩點的灰姑娘》講述以保護自己為重、決心與年下財閥男友分手的極現實主義者「允瑞」（申鉉彬 飾），與認為保護愛情就是保護自己、努力挽回對方的浪漫主義者「柱元」（文相敏 飾）之間的愛情故事。



初次見面印象及MBTI性格

當被問及對彼此的第一印象時，文相敏坦言：「鉉彬前輩給我的第一印象是非常漂亮。 因為我是她的超級粉絲，看到她本人感到很緊張。 不過隨著長時間的相處之後，覺得我們兩個的五官好像變得越來越相似。」



申鉉彬則回憶道：「我第一次見到他的時候，因為他很怕生，害我有點擔心。 他剛說我們越來越像，但一開始根本沒有看清他的臉，只是想說看來一起合作應該沒問題。」

兩人都透露自己的MBTI類型是E型（外向型）人格。 申鉉彬補充道：「雖然一開始彼此都有點怕生，但還蠻快就變得很親近。」



文相敏談角色詮釋

文相敏經常在不同作品中飾演富家子弟，被問及是否對此類角色已駕輕就熟時，他謙虛地表示：「很感謝那麼多人找我飾演有錢人的角色。 但畢竟我本人並不有錢，因此這部份對我來說好像有點難度。」

他進一步解釋了本次角色的特點：「如果說這次跟上部作品有甚麼差異的話，柱元在感情上的表達更為坦率，個性比較沉穩，而且他對允瑞非常真心，因此會展現出更有男子氣概的一面。 我很努力想呈現出這個部份。」



渴望挑戰新類型角色

當被問及是否想嘗試反派角色時，文相敏表現出濃厚興趣：「比方說帶有一點雙重人格的感覺。 身為一個演員，我也會想展現完全相反的形象。 但目前還沒有這個機會。 如果可以做到的話，我願意接受任何挑戰，也想嘗試反派角色。 各方面都沒有設限。」



申鉉彬談合作經歷

申鉉彬曾與多位知名男演員合作，這次與文相敏搭檔也備受關注。 她分享道：「我真的很幸運，跟許多優秀演員合作過。 在拍戲期間能跟他們順利溝通進行情感交流，對我來說也是件無比幸運的事。」

談到與文相敏合作的趣事，她說：「很有趣的是，他個性非常直率。 碰到喜歡或討厭、認為不好的時候，都會很直接地表現出來。 我覺得這一點很有意思，也感到很神奇。」



現實心動戲份

當被問及哪個戲份令申鉉彬真實地感到心動時，申鉉彬小心翼翼地避免劇透：「這一幕是在後半段，可能會有劇透問題，所以不太方便透露。 雖然允瑞一直想推開柱元，但卻總是被他吸引。 大家應該能不斷看到這種橋段。 等到劇情過了中後段，大概在後半部會經常出現這種劇情。 到時等大家看到那些畫面，應該就會猜到我在拍攝時可能會很心動。」



角色相似度

最後，兩位演員被問及與劇中角色的相似度。 文相敏認為自己與柱元有50%相似：「我也跟柱元一樣，願意為了愛情犧牲奉獻，是個浪漫主義者，但同時也有生疏的一面。 不過一想到自己是否能像柱元一樣，只為了一個女生獻出自己的全部，就又覺得好像無法做到他那種程度。 所以大概只有一半相似，剛好50%。」

申鉉彬則表示自己與允瑞的相似度約為40%：「在工作及交友這些方面，我跟允瑞比較相似。 但在戀愛這部份，允瑞比我更加冷靜。」



隨著採訪結束，觀眾們對這部即將播出的新劇充滿期待。 文相敏和申鉉彬的精彩表現無疑將為觀眾帶來一場視覺盛宴。

此外，《凌晨兩點的灰姑娘》已於8月24日起通過Viu獨家播出，香港及東南亞觀眾可同步追看。



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