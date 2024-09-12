安世河争议牵扯出朱宇宰？旧同学留言：宇宰啊，你也知道的

演员安世河陷入校园暴力指控的同时模特出身的艺人朱宇宰也引起了关注。

9月9日，韩网上出现了一篇名为为「举报安世河（本名：安在旭）校园暴力」的爆料文章。 次日，有人留言道：「老实说，宇宰啊，你也知道的。 」留言者表示：「我是安在旭的学弟，只因为和他对视了一眼，他就直接打了我的腹部。 到现在我都忘不了这件事。 当时南山中学的学生都知道，他是著名的不良少年。 」并直接提到了朱宇宰。

在其他网友询问有关朱宇宰的情况时，该留言者回应道：「宇宰比现在瘦得多，皮肤黝黑，戴著眼镜，是个模范生。 他那时候很善良。 」朱宇宰和安世河是同一所中学的校友，朱宇宰出生於1986年，安世河则是「早生」1986年（1986年3月前出生），因此两人虽出生年相同，但却是前后辈关系。 网友们纷纷猜测「如果安世河真的曾是出了名的不良少年，那么朱宇宰是不是早就知道了？ 」



针对安世河的校园暴力指控，其所属经纪公司回应称：「安世河的校园暴力指控毫无根据。 他本人已与公司一起向警察局提交了陈述书。 这并不是他记不清楚，而是根本没发生过的事。 这些内容就像小说一样荒谬。 」此前，最早的爆料者声称：「在学校的锅炉房里，安世河带领的不良少年群体无缘无故对我实施了集体殴打，安世河还用破碎的玻璃碎片扎了我的肚子，吓得我不知所措。 他们还强迫我与其中一个不良少年进行我不想要的斗殴。 」



爆料者公开了毕业相册和照片，证明自己是该学校的毕业生。 随后，自称为现任教师的另一名网友出现，表示：「爆料者所写的一切都是真实的，我写这篇文章是为了帮助爆料者，虽然有些迟了。 」

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