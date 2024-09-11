首個於香港舉辦的 Hypefest Hong Kong 2024 將於11 月登場

全球領先的當代潮流文化生活平台Hypebeast將於今年11月首度將Hypefest 帶到香港。活動為期兩天，將於週末11月9日至10日在香港最大戶外場地中環海濱活動空間舉行。

Hypefest Hong Kong 2024 將於為期兩日的活動之中為參加者帶來由 Hypebeast 精心挑選及策劃、雲集全球及本地不同音樂類型的精彩絕倫表演。於一連兩日的活動之中，由 Gaspard Augé 與 Xavier de Rosnay 組成、曾榮獲格林美獎的法國電音組合 JUSTICE 將擔任其中一晚的壓軸表演嘉賓。自 2007 年起，這對二人組合憑藉與眾不同的風格重新定義電子音樂而備受推崇，闊別樂壇八年後於近日重返舞台，Hypefest Hong Kong 2024 將會是他們繼 2015 年後首次現身香港演出，配上特別為是次活動度身打造的視覺燈光效果，為現場觀眾帶來其備受好評的精彩 DJ 表演。

除兩位壓軸表演嘉賓外，Hypefest Hong Kong 2024 亦邀請來自全球各地的新力軍帶來出色的多元演出，為活動注入新活力。這些後起之秀包括美國唱作歌手 d4vd，他以情感豐富、由自家卧室音樂發展而成獨立流行音樂和 R&B 曲風而聞名、韓國另類 R&B 唱作歌手兼音樂製作人 DEAN、曾於 2022 年 Coachella 音樂節演出的泰國饒舌歌手 MILLI 將攜兩位嘉賓一同表演、本地後龐克（Post-punk）樂隊南洋派對 N.Y.P.D.，以及韓國樂隊 SE SO NEON 成員兼活躍於個人音樂創作項目的另類流行唱作歌手 So!YoON! 等。更多嘉賓陣容將在稍後階段揭曉。

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