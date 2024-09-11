【影片】金東旭自《趙常風》後終於又等到魅力喜劇《首爾破笑組》，朴智煥大讚朴世阮太有趣迷住了他

金東旭、朴智煥、徐現宇（原譯徐賢宇）、朴世阮與李勝宇主演的《首爾破笑組》稍早已於Disney+爆笑首播，回顧金東旭對於接演此「喜劇」的想法，他可是很期待呢！

金東旭是時隔5年，自2019年《特別勞動監督官趙常風》後再次接演喜劇，被問到當年以《特別勞動監督官趙常風》拿下MBC演技大賞，現在多年後回歸喜劇的想法，他表示自己這段時間一直等待喜劇題材的劇本也很期待，喜劇本來就是自己喜歡的類型，在《趙常風》之後就想過何時會再收到如此有魅力、如此想演出的作品，當有了《首爾破笑組》這麼好的機會，還能和優秀的演員們一起合作，便毫不猶豫選擇了，也對反響很有自信。



和金東旭不同，朴智煥近幾年倒是以電影《犯罪都市》裡的喜劇角色「張夷帥」獲高人氣，他謙虛地說自己在《首爾破笑組》有許多前輩及導演可以依靠，每個人物碰撞出不同的火花，而最讓他感到有趣的是朴世阮的演出，他大力稱讚她有驚人的爆發力、有純真可愛的魅力，直呼：「呀，真是瘋了，被這個人迷住了。」「一起出現的話，烏鱧（一種魚）也活不下去。」金東旭聽了也笑出來。



主持人朴京林接著問朴智煥認不認同朴世阮是新一代喜劇女神，他贊同，而朴世阮接受了還比YA笑說自己是「烏鱧」了。



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