直播跌下樓梯變搞笑片段，歌手DEAN默刪Instagram帳號，粉哀憂等不到新專！網：不再笑你了請回來

很多人還在等新作品～

韓國歌手兼製作人DEAN曾經為許多知名韓團如EXO、VIXX、Block B等擔任音樂製作人，為他們打造作品，而後出道成為歌手，雄厚的編曲實力讓他受到獨立音樂圈關注，曾和許多知名歌手合作，而後更和好友ZICO、Crush組成「Fanxy Child」，在國內外享有極高知名度。



身負專業音樂實力，DEAN曾擔任節目《Show Me The Money》導師，獨特的R＆B風格深受大眾喜愛，被封為「金牌製作人」。而後憑著一曲《instagram》揚名全球，連IU都曾經翻唱！



《instagram》裡說到：「知道明天要來，但我無法放下手機，於是又打開了instagram了」。藉著柔和的Urban R＆B曲風，訴說現代社群生活亮麗，但是回歸到日常生活卻黯淡無光，讓人無法關掉手機的心聲，觸動許多人的內心，而最近粉絲發現，DEAN竟然把自己的IG給刪了！



許多粉絲紛紛哀號表示：這是代表不會出作品嗎？也有人說：DEAN是聽了自己的歌而刪了instagram。不過也有人提到，是不是因為之前他摔下樓梯的畫面被作成搞笑圖，所以讓他刪掉帳號？大家也紛紛說「我不會再取笑你跌下樓梯的事了，請你回來吧DEAN！」



is it bc of the time he fell down the stairs??pic.twitter.com/ujWDa2YgFj — chikiyadi (@strawberryadi) January 9, 2023

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