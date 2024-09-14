原來SJ今年合體有內幕：突然的計劃，不做就會被罵！少時Tiffany很有計劃性銀赫想拉來SJ群

Super Junior-D&E（東海、銀赫）YouTube節目《要來這邊嗎》第一季第一個嘉賓找少女時代太妍，第二季找來少女時代秀英！沒想到聊少女時代合體新計劃，卻扯出Super Junior今年合體內幕！

秀英做客不僅聊到個人生涯進程，也聊到前陣子Tiffany生日暨少女時代17週年合體之事，銀赫便好奇她們有無聊到新專輯計畫，秀英否認，倒說相處的時光很寶貴，若要討論專輯會想再另外找時間，而更早的時候她也想過合體巡演，無奈成員們各自行程難調整。

聽到這，銀赫就說Super Junior（SJ）的方式是提前要成員都空下某幾個月，東海跟著爆料SJ本來只約好20週年計劃，今年是要休息的，「不知從哪蹦出一張專輯」，銀赫也說今年是要養精蓄銳準備明年的，結果專輯默默地開始製作了，當SM娛樂開口問D&E啥時有空，他們就在空檔的6～8月開始SJ活動了，專輯之外還巡迴演出了。



東海繼續補充如果有突如其來的新企劃，其他團體可能說不會做就真的不會做，但他們不一樣：「我們一直說『不要！不要！不要！』但已經一邊在做了！」秀英就說少女時代正是不會做突如其來企劃的團，銀赫感嘆少女時代很果斷，接著和東海坦承無論如何還是會做的真正原因：不做的話會被罵！自我約束，想到自己如果脫離就會被罵。



秀英問SJ有沒有統合意見的人，東海否認，說少女時代就是靠Tiffany，Tiffany的招式就是訂個截止日，要大家在某個時間點前彙整好自己的意見，過了時間就沒有發言權了！東海也認證，表示Tiffany常常主導專輯概念並和Kenzie（作曲家）討論，社群經營也很有一套，銀赫聽著聽著都想拉Tiffany進Super Junior群組了，甚至決定好第三季首個嘉賓就是Tiffany！



秀英和D&E，少女時代和Super Junior果然「很好聊」毫無冷場，期待第三季真的找來Tiffany再次碰出火花呢！還有還有，D&E答應幫秀英編10月新歌 Challenge專用簡易舞蹈，期待成果與雙方Challenge影片產出！



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