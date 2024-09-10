《浪漫這一家》池珍熙自曝向愛妻領取每週零用錢5萬韓元！「所以一天的餐食費以1萬韓元計算！」

目前正熱播中的電視劇《浪漫這一家》，其中演員池珍熙在節目中公開日常生活，自己每週都向太太領取零用錢5萬韓元，所以每天只有1萬韓元可花用跟吃東西～令大家相當驚訝。

日前播出的《我家的熊孩子》請來最近熱播中韓劇《浪漫這一家》男主角池珍熙出演，令在場媽媽們笑開懷。池珍熙更提起自己與愛妻一見鍾情的相遇，他提到當時女子大學集體來到他所在的攝影棚進行作品拍攝，當他見到太太的瞬間，就覺得自己應該要跟這女生交往。當時雖然交換了聯絡方式，但池珍熙卻不打算主動聯絡對方，他表示這是他的愛情秘訣。後來太太在一星期後先打來了電話，第一句話就是問他「為什麼不打電話給我？」大家也笑稱這只有池珍熙（這麼帥的外型）才能做到，一般人如果一段時間不聯絡也就會被忘記了。



池珍熙也說自己出道後就把經濟大權交給愛妻，現在一週只領5萬韓元的零用錢，他笑說因為工作其實沒有什麼能花錢的地方，會訂為5萬元是因為以1天1萬元的餐費來計算的，午餐跟晚餐各5000韓元。不過老婆是希望池珍熙多拿一點，他自己卻嫌麻煩不願意，後來他只好假裝退讓一步，多拿了5％讓老婆安心點，這金額令大家覺得太不可思議了。



現場也請池珍熙在三秒內說出妻子的三個優點，他立刻回答「很坦率並常常指責對方」，但這聽起來似乎不是優點，他立刻補充說明「妻子常常指責我做錯的地方，讓我反省並走上正確的道路，謝謝你，秀妍小姐。」引發全場一陣大笑。



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