「第8集定律」就讓我看這？？《媽媽朋友的兒子》第8集被罵，觀眾：不想再追下去了

都2024年了，韓劇怎麼還玩古早埂？

韓劇從上世紀90年代開始風靡，車禍、失憶、患癌三大內容貫穿了幾十年，成為韓劇裡必不可少的經典梗，近些年我們認知的「俗套三狗血」韓劇已經消失殆盡，劇集品質那是有目共睹的提高。

「以下文字含劇透內容，請讀者謹慎下滑！」

最近熱播的《媽媽朋友的兒子》卻讓觀眾們又皺起了眉頭，韓劇要倒退了？ 該劇講述了試圖重啟錯誤人生的女人裵石榴（庭沼玟 飾），和她生活的黑歷史「媽媽朋友的兒子」崔承效（丁海寅 飾）之間發生的浪漫喜劇故事。 開播至今觀眾們都沉浸在輕鬆的劇情以及男女主的極限拉扯之中。 沒想到第8集，眾人並未迎來「第8集定律」（韓劇裡第8集男女主人公必親的定律），卻守到了三大爛梗之一的「患癌梗」。



裵石榴在做飯途中突然感到胃痛，被送醫後告知醫生自己得過胃癌，切掉了70%的胃，還接受了抗癌治療。 本來劇情經過前幾集的鋪墊，崔承效終於鼓起勇氣直面自己多年的情感，裵石榴也察覺到這麼多年以來青梅竹馬的異性好友其實對自己有著別樣的感情，正當觀眾們要為「男女主終於要走到一起」歡呼雀躍之時，胃癌梗如同一盆冰水直接澆滅了觀眾們追劇的熱情。 氣得不少觀眾直言：「我等了那麼久，編劇就給我看這個？」 、「編劇離了爛梗就寫不出劇情了嗎？」 、「這不是羅曼史喜劇嗎??? 為什麼會生病？？」 、「第8集定律消失了？？」。



아니 진짜 미쳤나

배석류 3년 전에 위암 2기에

위 70%를 절제하고 항암했었댄다.. pic.twitter.com/HZJFIr43N0 — 루키 (@sz_rookie) September 8, 2024

tvN之前的人氣劇《淚之女王》中男女主都遇到了三大經典梗，男主車禍，女主患癌、失憶，這些因素反倒促使兩人更加相愛，不知道《媽媽朋友的兒子》該如何處理，做到讓觀眾們信服。

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