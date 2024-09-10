《浪漫这一家》池珍熙自曝向爱妻领取每周零用钱5万韩元！「所以一天的餐食费以1万韩元计算！」

目前正热播中的电视剧《浪漫这一家》，其中演员池珍熙在节目中公开日常生活，自己每周都向太太领取零用钱5万韩元，所以每天只有1万韩元可花用跟吃东西～令大家相当惊讶。

日前播出的《我家的熊孩子》请来最近热播中韩剧《浪漫这一家》男主角池珍熙出演，令在场妈妈们笑开怀。池珍熙更提起自己与爱妻一见钟情的相遇，他提到当时女子大学集体来到他所在的摄影棚进行作品拍摄，当他见到太太的瞬间，就觉得自己应该要跟这女生交往。当时虽然交换了联络方式，但池珍熙却不打算主动联络对方，他表示这是他的爱情秘诀。后来太太在一星期后先打来了电话，第一句话就是问他「为什么不打电话给我？」大家也笑称这只有池珍熙（这么帅的外型）才能做到，一般人如果一段时间不联络也就会被忘记了。



池珍熙也说自己出道后就把经济大权交给爱妻，现在一周只领5万韩元的零用钱，他笑说因为工作其实没有什么能花钱的地方，会订为5万元是因为以1天1万元的餐费来计算的，午餐跟晚餐各5000韩元。不过老婆是希望池珍熙多拿一点，他自己却嫌麻烦不愿意，后来他只好假装退让一步，多拿了5％让老婆安心点，这金额令大家觉得太不可思议了。



现场也请池珍熙在三秒内说出妻子的三个优点，他立刻回答「很坦率并常常指责对方」，但这听起来似乎不是优点，他立刻补充说明「妻子常常指责我做错的地方，让我反省并走上正确的道路，谢谢你，秀妍小姐。」引发全场一阵大笑。



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