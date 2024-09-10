Red Velvet 成員 Yeri 進軍影壇：主演恐怖電影《Next》

韓國女團Red Velvet成員Yeri將首次挑戰大螢幕。

今日（10日），SM娛樂透露Yeri確定出演並已開始恐怖題材的電影《Next》她將在片中飾演主角「朴子英」一角。 該片講述了一群學校好友聚集在一起通過招魂術召喚鬼魂的故事。

Yeri飾演的「朴子英」是三年五班班長，為了找到失蹤的姐姐，她參與了招魂術。 在招魂術開始後，奇怪的事情接連發生，「朴子英」為了同伴的生存拚命奮鬥，成為影片的核心人物。



作為Red Velvet成員，Yeri通過多樣的音樂活動收穫了全球粉絲的喜愛。 此外，她還通過出演《Mint Condition》和《Blue Birthday》等作品，展現了她作為演員的存在感，前段時間播出的電視劇《清潭國際高等學校》中，她更是展現出穩定的演技和充滿魅力的氣場。

Yeri在談及出演感想時表示：「我一直對恐怖題材很感興趣，這次很高興能夠挑戰這個類型，這是我出道以來第一次出演電影，所以既緊張又興奮。 我會和導演、工作人員、演員們一起努力拍攝，爭取製作出一部優秀的作品。 」

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