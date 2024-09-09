《偶然發現的一天》「道華」鄭乾柱疑似戀愛，lovestagram根本藏不住

前段時間因為電視劇《背著善宰跑》的熱播，連帶著女主角金惠奫主演的另一部戲《偶然發現的一天》（意外發現的一天）也重回話題榜，電視台火速決定重播，讓觀眾們重溫當時追劇的快樂。

《偶然發現的一天》中端午（金惠奫 飾）、一天（路雲 飾演）和道華（鄭乾柱 飾）是斯裡高的「鐵三角」，戲外三位演員也憑藉此劇獲得了不小的關注。 最近有細心的網友發現「道華」似乎戀愛了，發布在IG上的照片透露出濃濃的「loverstagram」的味道，不少都是甜甜的女友視角。而女友疑似是網紅南瑞妍。



前幾日鄭乾柱公開了幾張私照，身處森林中的溪水邊，背後是鬱鬱蔥蔥的樹木，身邊還有紅色的桌椅、棚子等，鄭乾柱坐在桌邊，桌子上擺放了一鍋雞湯。有人拿著鏡頭在桌子的另一邊拍他。而同一天南瑞妍也公開了在溪水邊拍攝的照片，其中一鍋雞湯尤為吸睛，和鄭乾柱照片裡的雞湯位置、擺放的角度幾乎一模一樣。



此外，網友們又發現他倆還在差不多的時期公開過同款衣服的照片，都穿著藏青色的帽衫，胸口處印著紅色的英文字母。過多的巧合讓網友們推出鄭乾柱和南瑞妍正在熱戀中。



鄭乾柱1995年出生，2017年時在男團DAY 6的《我喜歡你》的MV中亮相，並藉此正式出道。 之後以《偶然發現的一天》中的「道華」給觀眾們留下的深刻的印象，陸續出演了《Oh My Baby》、《月刊家》、《花書生熱愛史》、《我們，家》等。 他的新作《Checkin漢陽》將於12月開播。

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