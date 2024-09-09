《偶然发现的一天》「道华」郑干柱疑似恋爱，lovestagram根本藏不住

前段时间因为电视剧《背著善宰跑》的热播，连带著女主角金惠奫主演的另一部戏《偶然发现的一天》（意外发现的一天）也重回话题榜，电视台火速决定重播，让观众们重温当时追剧的快乐。

《偶然发现的一天》中端午（金惠奫 饰）、一天（路云 饰演）和道华（郑干柱 饰）是斯里高的「铁三角」，戏外三位演员也凭藉此剧获得了不小的关注。 最近有细心的网友发现「道华」似乎恋爱了，发布在IG上的照片透露出浓浓的「loverstagram」的味道，不少都是甜甜的女友视角。而女友疑似是网红南瑞妍。



前几日郑干柱公开了几张私照，身处森林中的溪水边，背后是郁郁葱葱的树木，身边还有红色的桌椅、棚子等，郑干柱坐在桌边，桌子上摆放了一锅鸡汤。有人拿著镜头在桌子的另一边拍他。而同一天南瑞妍也公开了在溪水边拍摄的照片，其中一锅鸡汤尤为吸睛，和郑干柱照片里的鸡汤位置、摆放的角度几乎一模一样。



此外，网友们又发现他俩还在差不多的时期公开过同款衣服的照片，都穿著藏青色的帽衫，胸口处印著红色的英文字母。过多的巧合让网友们推出郑干柱和南瑞妍正在热恋中。



郑干柱1995年出生，2017年时在男团DAY 6的《我喜欢你》的MV中亮相，并藉此正式出道。 之后以《偶然发现的一天》中的「道华」给观众们留下的深刻的印象，陆续出演了《Oh My Baby》、《月刊家》、《花书生热爱史》、《我们，家》等。 他的新作《Checkin汉阳》将於12月开播。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻