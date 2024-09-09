SEVENTEEN在Lollapalooza柏林音樂節連唱19首歌堪比演唱會，也是淨漢入伍前的最後舞台

9日的深夜你也有跟到現場直播嗎？SEVENTEEN成員們90分鐘的精彩演出，熱血沸騰、大汗淋漓到極致的live舞台。

人氣男團 SEVENTEEN 於8日在德國柏林奧林匹克體育場舉行的音樂節「2024 Lollapalooza Berlin」中成為了主角，並演唱了19首歌曲，整整持續了90分鐘。



SEVENTEEN 與舞者們一起表演了〈Super〉（孫悟空）、〈Rock with you〉、〈Left & Right〉、〈音樂之神〉、〈Darl+ing〉，以及充滿力量的〈DON QUIXOTE〉、〈CLAP〉（拍手）和〈HOT〉等多首經典熱門曲目，最後反覆演唱安可曲〈Very NICE〉堪比一場盛大的演唱會，中間還穿插了許多小分隊的歌曲，無論英文還是韓文，台下觀眾都熱情的跟唱，反應相當熱烈。



▼SEVENTEEN在「2024 柏林Lollapalooza音樂節」的完整Live舞台：



這一場大型演出，也是成員尹淨漢最後一場公開的大型舞台，中間有一段觀眾們喊著淨漢的名字，露出不捨的表情，讓粉絲們都感到相當惋惜。

這場活動是 SEVENTEEN 自出道以來，首次成為歐洲大型音樂節的主角，他們透過官方分享心情：「終於來到了Lollapalooza柏林，很高興也很幸福，沒想到大家跟著我們的歌會唱得這麼好，真是令人驚訝又感動，我們絕對不會忘記大家的。」



此外，SEVENTEEN 將於下個月發行第12張迷你專輯，並以新的世界巡演與粉絲們見面。

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