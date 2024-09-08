【韓網熱門】韓男：男生只要個子高的話，顏值醜點也沒關係吧！韓女爆笑回擊

對於男生來說是身高比較重要，還是顏值比較重要呢？

最近韓國BLIND上有人提問「男生只要個子高的話，顏值醜點也沒關係吧」，並表示「肯定有人會喜歡這種，有不少女生喜歡個子高，像熊一樣的大塊頭，但臉稍微有點醜的男生啊」。 相關內容被搬到theqoo上之後，引爆網友留言。



韓國網友評論：

1. 臉更重要

2. 男人嘴裡的「熊一樣的大塊頭」，約等於「肥得像豬」

3. 我也不太看臉，以我的審美來說醜一點也無所謂，但其實大部份是真的醜

4. 嗯？ 之前theqoo上不是有「愛個子帥哥vs高個子醜男」嗎，當時大家選的都是後者啊，現在怎麼都變了

5. 我不看身高，只看臉

6. 我本身個子就高，如果和我一樣高的話，我看臉

7. 我們的意思是：因為都不是帥哥，至少身高這一項要高一點吧

8. 確實有人喜歡醜男，但是女生所想的熊一樣的男生，和男人自我覺得的熊一樣的男人完全不是一回事，後者就是肥豬啊

9. 身高和顏值我都沒法放棄，討厭比我矮的男人

10. 182cm也不算高，高個子至少是185cm以上

11. 女生口中「喜歡高個子男生」的意思是：臉帥且個子高！ 我身邊有一個190cm的男生，但他還是單身

12. 我看臉，170cm帥哥vs185cm醜男，身高170cm的我也會選前著

13. 就是因為男人這麼想，我總是被一群高個子醜男搭訕

14. 作為一個只看了對方身高就結婚的高個子女生，我想說即使身高矮，且臉醜，但只要溫柔、情緒穩定的話，這種男人就是最好的

15. 比起臉，我更看重身高和體型

16. 不是單純的個子高就行，而是整體身材要好，這樣哪怕稍微醜點，比起其他人來說也好

17. 只要臉是我喜歡的類型，個子矮我也無所謂

18. 反正我最討厭醜男

19. 我們國家女生的眼光真的太低了，只要乾淨、性格好，哪怕醜點也無所謂，但我絕對不行

20. 妳看看藝人，都是高個子演員當主演啊

21. 身高也是外貌裡的一項

22. 如果顏值一樣的話，的確高個子更受歡迎

原文：https://theqoo.net/square/3391064750

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