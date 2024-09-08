【韩网热门】韩男：男生只要个子高的话，颜值丑点也没关系吧！韩女爆笑回击

对於男生来说是身高比较重要，还是颜值比较重要呢？

最近韩国BLIND上有人提问「男生只要个子高的话，颜值丑点也没关系吧」，并表示「肯定有人会喜欢这种，有不少女生喜欢个子高，像熊一样的大块头，但脸稍微有点丑的男生啊」。 相关内容被搬到theqoo上之后，引爆网友留言。



韩国网友评论：

1. 脸更重要

2. 男人嘴里的「熊一样的大块头」，约等於「肥得像猪」

3. 我也不太看脸，以我的审美来说丑一点也无所谓，但其实大部份是真的丑

4. 嗯？ 之前theqoo上不是有「矮个子帅哥vs高个子丑男」吗，当时大家选的都是后者啊，现在怎么都变了

5. 我不看身高，只看脸

6. 我本身个子就高，如果和我一样高的话，我看脸

7. 我们的意思是：因为都不是帅哥，至少身高这一项要高一点吧

8. 确实有人喜欢丑男，但是女生所想的熊一样的男生，和男人自我觉得的熊一样的男人完全不是一回事，后者就是肥猪啊

9. 身高和颜值我都没法放弃，讨厌比我矮的男人

10. 182cm也不算高，高个子至少是185cm以上

11. 女生口中「喜欢高个子男生」的意思是：脸帅且个子高！ 我身边有一个190cm的男生，但他还是单身

12. 我看脸，170cm帅哥vs185cm丑男，身高170cm的我也会选前著

13. 就是因为男人这么想，我总是被一群高个子丑男搭讪

14. 作为一个只看了对方身高就结婚的高个子女生，我想说即使身高矮，且脸丑，但只要温柔、情绪稳定的话，这种男人就是最好的

15. 比起脸，我更看重身高和体型

16. 不是单纯的个子高就行，而是整体身材要好，这样哪怕稍微丑点，比起其他人来说也好

17. 只要脸是我喜欢的类型，个子矮我也无所谓

18. 反正我最讨厌丑男

19. 我们国家女生的眼光真的太低了，只要干净、性格好，哪怕丑点也无所谓，但我绝对不行

20. 你看看艺人，都是高个子演员当主演啊

21. 身高也是外貌里的一项

22. 如果颜值一样的话，的确高个子更受欢迎

原文：https://theqoo.net/square/3391064750

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