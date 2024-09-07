朴寶英&安宰弘將擔任2024年第29屆釜山國際影展開幕式主持人

釜山國際影展於6日宣布，將由演員朴寶英和安宰弘擔任第29屆釜山國際電影節開幕式的主持人，開幕式將於10月2日下午7時在釜山海雲台電影殿堂的戶外劇場舉行。

這兩位演員在浪漫和喜劇等多個類型中展現了不拘一格的演技，擁有可愛魅力和堅實的粉絲基礎。人稱「寶可愛」的演員朴寶英2006年以電視劇《秘密的校園》出道，隨後在電影《急速醜聞》《狼少年：不朽的愛》和電視劇《Oh 我的鬼神君》等作品中展現魅力，贏得了廣泛的人氣。

去年，她在《水泥烏托邦：末日浩劫》和《精神病房也會迎來清晨》等作品中展現了高水準的演技，獲得了2023年釜日電影獎女性「年度明星獎」和2024年青龍系列獎「最佳女主角獎」。



演員安宰弘在電影《足球王》中飾演復讀生「洪萬燮」給觀眾留下了深刻印象，在電視劇《請回答1988》出色地詮釋「金正峰」而成為人氣明星。 隨後，他在《三流之路》《浪漫的體質》《魯蛇大翻身》等作品中也展現了迷人的角色，深受喜愛。 去年在Netflix劇集《假面女郎》中展現了突破性的演技，獲得了2024年青龍系列大獎「最佳男配角獎」等多個獎項。

安宰弘去年曾以釜山國際影展「螢幕上」單元的邀請作品《愛情少一啪》來到釜山，今年則擔任開幕式的主持人，宣告釜山國際影展的開始。



第29屆釜山國際影展將於10月2日開幕，並持續至10月11日，在電影殿堂周邊舉行為期十天的活動。

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