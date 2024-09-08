「太成」宋健僖首次來台送上逆應援！請全場喝珍奶更與粉絲大玩遊戲，重現名場面「你是我的星星〜」

因演出《背著善宰跑》中的「太成」而廣受粉絲們喜愛的宋健僖，於9月7日首度來台舉辦粉絲見面會，除了認真準備歌曲以及遊戲與粉絲們同樂以外，他更在會後請了台飲料車停在場外，一一與大家歡送之後還請每位粉絲領取一杯珍奶！送上逆應援給台粉，超有誠意。

宋健僖剛結束首爾場的粉絲見面會，直呼能夠在今日來台讓他感到非常幸福。而他也在沒有準備的狀況下為大家清唱自己最近愛聽的歌曲，還有《背著善宰跑》中的「Star」，雖然也嘗試要唱「想見你」但無奈沒有準備歌詞讓他只能哼唱了。宋健僖也在粉絲們的要求下，重現自己在首爾場表演過的舞蹈，還有最近他在球場看球時，被鏡頭捕捉到在球場跳三振舞的畫面，也在今日現場一次滿足粉絲。



從一登場宋健僖就竭盡所能與粉絲們有更多互動，選出幸運粉絲讓與他對望三秒鐘、測量他的手掌大小，接著更是重現他在《背著善宰跑》中的名場面，與粉絲擁抱著還一邊大喊劇中名台詞「你是我的星星〜」，讓全場粉絲又再度憶起劇中情節。接著還挑戰恐怖箱，雖然宋健僖說自己很膽小，但仍然完成了恐怖箱任務，變裝環節他更是迫不及待穿上了《想見你》中的鳳南高中制服〜接著也應大家要求再變身為帥氣機長，讓全場粉絲們尖叫不斷。



宋健僖也選唱了《背著善宰跑》OST中Eclipse的高難度歌曲「You & I」，運用高難度真假音轉換技巧，展現歌唱實力。在Q&A環節中，眼尖的宋健僖還看到有粉絲們提問「請問Eclipse何時舉辦演唱會？」讓他笑稱：「我不是Eclipse成員耶〜這問題不能問我〜但如果他們演唱會找我去當嘉賓，我會去喔！」非常可愛。



在粉絲們送上應援影片時，宋健僖看到影片中從青澀到現在的自己，不免有些哽咽，還有粉絲們一人一句錄了語音為他加油，也讓他非常感動。不過他希望大家今日能夠保持美好心情，也希望能笑著與大家分開，所以他會忍住不哭。也為了表達自己的感謝，宋健僖送給全場觀眾們一份特別的禮物，就是除了他在出口一一歡送大家離開外，每位粉絲還能憑票到外面的咖啡車領取一杯珍珠奶茶！這樣的逆應援讓粉絲們覺得非常貼心，也難忘今日的感動。



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