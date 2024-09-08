MAMAMOO頌樂展示「痛包」，調侃「重如啞鈴」

MAMAMOO頌樂（Solar）有自己的痛包（是指掛滿人物徽章和玩偶等周邊的包包，因為這樣的包會讓人感覺「奇怪和誇張」，日語的「痛」有此含義，所以被稱為「痛包itabag」）。

最近韓網上流傳著多張以「規模驚人的MAMAMOO頌樂玩偶掛飾」為題的照片，照片中展示了頌樂在今年3月音樂劇《巴黎聖母院》最後一場演出後與MAMAMOO的粉絲（官方粉絲名為MooMoo）見面的場景。



當天，頌樂拎著一個掛滿各種玩偶掛飾的包包，掛飾多到根本看不到包。 頌樂向粉絲們介紹她的包時說道：「要說這個包，這是從（音樂劇）演出開始到最後一場演出為止，粉絲們送給我玩偶的所有掛飾。 」



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무거운데도 불구하고(약 3kg..?)고마운 마음을 담아 무무들이 준 모든 키링을 가방에 다 걸어준 따수운 용선언니..

고맙누



Tmi: (가방들면 사람들이 쳐다본다고 함ㅋㅋㅋ)#솔라 #solar #마마무 #mamamoo pic.twitter.com/Xl148JSHMb — 휘융 (@luv_wy42) March 24, 2024

由於掛了至少有幾十個掛飾，包包難以拿起，頌樂笑稱：「這幾乎算是個啞鈴。 」還拎著做了個深蹲動作，引得周圍人哈哈大笑。明明可以把這些禮物收在家中，但頌樂更願意把這些一個個全掛在包上，並帶到現場，這份用心讓粉絲們感動不已。



看到照片的網友們紛紛表示：「她對粉絲的愛真是與眾不同」，「送禮物的粉絲一定很開心」，「難怪她能長期受歡迎」，「不僅實力出眾，人品也很好」，「當她的粉絲一定很值得」等等。

另外，頌樂於2014年以女團MAMAMOO的一員出道，是隊內的主唱和隊長。MAMAMOO自出道以來，連續發佈了〈Um Oh Ah Yeah〉、〈You're the Best〉、〈Decalcomanie〉、〈Yes I am〉、〈Starry Night〉等熱門歌曲，迅速成長為韓國的代表女團之一。

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