MAMAMOO颂乐展示「痛包」，调侃「重如哑铃」

MAMAMOO颂乐（Solar）有自己的痛包（是指挂满人物徽章和玩偶等周边的包包，因为这样的包会让人感觉「奇怪和夸张」，日语的「痛」有此含义，所以被称为「痛包itabag」）。

最近韩网上流传著多张以「规模惊人的MAMAMOO颂乐玩偶挂饰」为题的照片，照片中展示了颂乐在今年3月音乐剧《巴黎圣母院》最后一场演出后与MAMAMOO的粉丝（官方粉丝名为MooMoo）见面的场景。



当天，颂乐拎著一个挂满各种玩偶挂饰的包包，挂饰多到根本看不到包。 颂乐向粉丝们介绍她的包时说道：「要说这个包，这是从（音乐剧）演出开始到最后一场演出为止，粉丝们送给我玩偶的所有挂饰。 」



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무거운데도 불구하고(약 3kg..?)고마운 마음을 담아 무무들이 준 모든 키링을 가방에 다 걸어준 따수운 용선언니..

고맙누



Tmi: (가방들면 사람들이 쳐다본다고 함ㅋㅋㅋ)#솔라 #solar #마마무 #mamamoo pic.twitter.com/Xl148JSHMb — 휘융 (@luv_wy42) March 24, 2024

由於挂了至少有几十个挂饰，包包难以拿起，颂乐笑称：「这几乎算是个哑铃。 」还拎著做了个深蹲动作，引得周围人哈哈大笑。明明可以把这些礼物收在家中，但颂乐更愿意把这些一个个全挂在包上，并带到现场，这份用心让粉丝们感动不已。



看到照片的网友们纷纷表示：「她对粉丝的爱真是与众不同」，「送礼物的粉丝一定很开心」，「难怪她能长期受欢迎」，「不仅实力出众，人品也很好」，「当她的粉丝一定很值得」等等。

另外，颂乐於2014年以女团MAMAMOO的一员出道，是队内的主唱和队长。MAMAMOO自出道以来，连续发布了〈Um Oh Ah Yeah〉、〈You're the Best〉、〈Decalcomanie〉、〈Yes I am〉、〈Starry Night〉等热门歌曲，迅速成长为韩国的代表女团之一。

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