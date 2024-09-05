Rainbow郑允慧&演员安载玟10月结婚♥ 公布喜讯不忘RAINNOUS与队友

是Rainbow第三位新娘！

二代女团Rainbow成员郑允慧，昨晚（4日）与演员安载玟（안재민）发表了婚讯，两人将在10月步入礼堂。

「大家好我是郑允慧。我要传达结婚的好消息，感觉尴尬又激动。成为我人生伴侣的人，是长久以来像身边挚友一般，也是比任何人都还值得依靠的后盾，总是以不变的模样给予我毫无保留的爱，是个责任感强的帅气之人，今后在生活上也会成为很大的力量。」

「虽然两个人都有很多不足之处，但会尊重、珍惜、爱著彼此。总是给予支持的RAINNOUS、像家人一样幸福相处的Rainbow成员们，还有家人，感谢所有祝福的人，我会像现在一样以可爱的允慧，用好好生活的模样以报答各位。」郑允慧宣布好消息不忘Rainbow粉丝RAINNOUS及Rainbow成员们，文末爱心更用了她在Rainbow的代表色紫色。



安载玟同时发表婚讯，写道：「大家好，我是安载玟，想给珍贵的人传达消息所以发布了贴文。今年10月，我将和长期守护在担心和不安之下的我的人相约一生，不会忘记祝福我们的所有人的珍贵心意，我们会一辈子互相珍惜、爱著彼此幸福地生活下去，感谢大家。」两人贴文都标记对方之外，郑允慧还在安载玟贴文底下留言新娘与爱心表情符号放闪。



郑允慧贴文除了队友卢乙与赵贤荣献上祝福外，还有过去同门的KARA许龄智、A-JAX永允，以及Dal★Shabet赵雅英、演员韩可露与安慧京等人，安载玟贴文则有多年好友T-ARA恩静（两人是东国大学学长姐）、演员崔允英（两人是安养艺高同学）与车英男等人的祝福。



1990年生的郑允慧今年34岁，2009年以Rainbow出道，七成员感情相当好，就算团体实质上已解散也不影响，2020年金智淑结婚与2022年高佑丽结婚时，成员都一起拍摄了团体婚纱，或许接下来就要期待郑允慧和成员们的吧？



而安载玟1986年生，38岁大郑允慧4岁，曾为EBS儿童节目《放屁精橘子》（又译放屁大王蹦蹦）的第四代「锵锵哥哥」，并演出过戏剧《不哭鸟》、《医疗船》、《Leverage：诈骗操作团》与电影《这是我们的结局》、《花样女鬼》、《杀妻嫌疑》……等等。



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