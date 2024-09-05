池昌旭竟然陷入人品爭議？原來是簽完名後...直接把粉絲的簽名本帶走！爆笑影片被瘋傳 XD

由全道嬿、池昌旭、林智妍主演的電影《左輪手槍》日前在韓國上映，沒想到池昌旭參加舞台問候活動的影片近日就在 X（舊Twitter）上被瘋傳，還陷入人品爭議？

原來當天有位粉絲跟池昌旭要簽名，結果他在簽完名之後，把筆還給粉絲，直接拿著簽完名的本子往舞台走，粉絲還焦急地伸手要本子。相關影片在網路上瘋傳，網友：「是池昌旭錯了」、「我的簽名我自己保管」、「怎麼這麼好笑」、「竟然就這樣拿走了」、「粉絲：歐爸...那是我的」、「真的太搞笑了」等等。





배우 지창욱 인성논란



싸인해주고 노트 안줌ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/JJ80TCyGtO — milly 00 (@HenryKim957167) September 2, 2024

沒想到還有後續，池昌旭在下一場舞台問候活動上「尋人」XD 他說：「剛才有人拜託我簽名，但是我把本子拿走了，這個是誰的呢？」

사인 들고 튄 지창욱 근황ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/Gjiqnq4QNj — 미우 (@miu58660) September 1, 2024

而池昌旭近年也非常努力工作，古裝劇《于氏王后》在8月29日首播外，Disney+《江南B-Side》也將在今年下半年公開。接下來將和D.O.（都敬秀）一起拍攝新劇《雕刻都市》，今日（5）又傳出有望和徐仁國、馬東石合作新劇《Twelve》，還出演了綜藝《我是加百列》，真的展現了多樣的面貌呢！



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