真的要結婚了！疑似泫雅&龍俊亨婚紗照曝光，網友風評仍不佳

疑似即將於10月大婚的歌手泫雅和龍俊亨的婚紗照在韓網上公開。

近日，韓網上熱傳著疑似泫雅和龍俊亨的婚紗照，照片是兩人的友人公開，還留言寫道「婚禮也像畫報一樣」。 泫雅和龍俊亨已宣佈將在今年10月結婚，曝光的照片中，他倆雖然沒有穿西裝和婚紗，但都以白色LOOK亮相，尤其是泫雅圖上戴著白色蕾絲頭巾，很像新娘的頭紗，兩人親密地貼在一起。



不過網民對泫雅和龍俊亨的婚事反應仍然很冷淡，紛紛表示：「他倆真的要結婚了」、「泫雅不是被騙的，她明知所有的事情還執著家交往，甚至結婚，所以請你倆千萬別分手」、「和前任談了那麼久沒結婚，和龍俊亨交往才幾天就結婚了」、「無話可說」、「只能說泫雅很偉大」、「祝福的話語無法說出口」、「 是準備要上同床異夢、超人回來了嗎」、「她可是你閨蜜的前任啊」、「找到了人生伴侶的感覺，哈哈哈哈」等。



泫雅的未婚夫龍俊亨曾在2019年捲入「Burning Sun」事件，因此退出了組合。 雖然龍俊亨並未參與鄭俊英的聊天室，但據悉他曾單獨接收到非法拍攝的影片，因此引發了爭議。

之後，龍俊亨入伍度過了一段較長的空白期，但公眾對他的看法仍就不佳。 今年1月，泫雅和龍俊亨公開了戀情，當時不僅龍俊亨，連泫雅也受到了民眾鋪天蓋地的負面評價。 在他們宣布結婚消息後，民眾負面評論持續，一度還傳出了未婚先孕的傳聞。 今年8月，泫雅所屬公司At Area宣佈：「泫雅在艱難的時刻，龍俊亨一直是她的極大安慰，兩人結出了愛情的果實，決定結婚。 他們將於10月在親朋好友的見證下舉行婚禮，開啟新的人生。 」



兩人宣布結婚後，一部份網友猜測泫雅已懷孕，因為她的表演與之前相比顯得無力，且身形略顯臃腫。 不過泫雅的經紀公司回應「懷孕的傳聞完全不屬實。 希望毫無根據的猜測不要再繼續擴散。 」

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