真的要结婚了！疑似泫雅&龙俊亨婚纱照曝光，网友风评仍不佳

疑似即将於10月大婚的歌手泫雅和龙俊亨的婚纱照在韩网上公开。

近日，韩网上热传著疑似泫雅和龙俊亨的婚纱照，照片是两人的友人公开，还留言写道「婚礼也像画报一样」。 泫雅和龙俊亨已宣布将在今年10月结婚，曝光的照片中，他俩虽然没有穿西装和婚纱，但都以白色LOOK亮相，尤其是泫雅图上戴著白色蕾丝头巾，很像新娘的头纱，两人亲密地贴在一起。



不过网民对泫雅和龙俊亨的婚事反应仍然很冷淡，纷纷表示：「他俩真的要结婚了」、「泫雅不是被骗的，她明知所有的事情还执著家交往，甚至结婚，所以请你俩千万别分手」、「和前任谈了那么久没结婚，和龙俊亨交往才几天就结婚了」、「无话可说」、「只能说泫雅很伟大」、「祝福的话语无法说出口」、「 是准备要上同床异梦、超人回来了吗」、「她可是你闺蜜的前任啊」、「找到了人生伴侣的感觉，哈哈哈哈」等。



泫雅的未婚夫龙俊亨曾在2019年卷入「Burning Sun」事件，因此退出了组合。 虽然龙俊亨并未参与郑俊英的聊天室，但据悉他曾单独接收到非法拍摄的影片，因此引发了争议。

之后，龙俊亨入伍度过了一段较长的空白期，但公众对他的看法仍就不佳。 今年1月，泫雅和龙俊亨公开了恋情，当时不仅龙俊亨，连泫雅也受到了民众铺天盖地的负面评价。 在他们宣布结婚消息后，民众负面评论持续，一度还传出了未婚先孕的传闻。 今年8月，泫雅所属公司At Area宣布：「泫雅在艰难的时刻，龙俊亨一直是她的极大安慰，两人结出了爱情的果实，决定结婚。 他们将於10月在亲朋好友的见证下举行婚礼，开启新的人生。 」



两人宣布结婚后，一部份网友猜测泫雅已怀孕，因为她的表演与之前相比显得无力，且身形略显臃肿。 不过泫雅的经纪公司回应「怀孕的传闻完全不属实。 希望毫无根据的猜测不要再继续扩散。 」

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