【韓國小百科】比電子請柬更先進：韓國年輕人用「自助服務機」收婚禮紅包！防盜兼節省人力，網友讚只差「這一點」就完美

用自助服務機點餐已見慣不驚，沒想到竟有人用它來收紅包？ 據韓國一家自助服務機租賃公司表示，今年婚禮較多的月份已經全部訂滿、銷售額比去年增長50%，越來越多MZ世代年輕人傾向使用這一新型的收禮金方式。

傳統婚禮都會在門口擺放桌椅，由雙方家屬「坐鎮」收取賓客禮金、結束後再人工清點數字，不僅事務相當繁瑣，整個過程中負責人亦難以離開位置好好用餐或享受婚禮的喜悅氣氛。 此外，網上不時有人爆料被賓客用空信封騙吃騙喝，還有人趁混亂之際偷走禮金。

近兩年韓國年輕人發現了新的做法，即是租一台自助服務機輔助或完全代替人工收紅包。 賓客只需在機器上選擇「新郎賀禮」或「新娘賀禮」，然後輸入姓名、金額、與新人的關係，再將紙幣一張張放入機器，即可拿到餐券和停車券。



요즘 MZ 결혼식 축의금 키오스크 운영

결제하면 식권과 주차권이 나온다고 합니다.

어떻게 생각하시나요?



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使用自助服務機的新人表示好處多多，例如負責收紅包的親人不需要一直守在那裡，機器還會幫忙整理賓客名單和金額、以Excel形式提供，收到的禮金也能立即交給新人，亦杜絕了「空手套白狼」或盜竊的風險。

據報導，一台自助服務機的租金是20萬韓元，去年已有年輕人嘗試這一做法。 一家租賃自助服務機的公司稱婚禮較密集的9月和10月已經全部預訂滿，受到正面口碑影響，今年的銷售額已比去年增長50%有餘。

另一方面，也有人指出該做法的缺點，例如上年紀的人可能難以順利操作、削弱了婚禮作為「祝賀的場合」的意義、存在被駭客攻擊而洩露個人信息的風險等等。



以年輕人為主的論壇Theqoo中，有些人批評該做法只方便婚禮當事人、並不方便賓客; 大部份人表示讚同，認為值得推廣到全國，只是目前機器只能收取現金、一次只能放入一張，對於只帶信用卡出門的人而言有些不便，如果能一次放入多張或接受無紙支付就堪稱完美。

還有網友暢想未來乾脆辦線上婚禮（參考線上會議），賓客各自在家對新人表達祝賀，餐飲就由外賣送上門XD大家覺得如何呢？

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